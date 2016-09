Ximo Puig allana el camino a Pedro Sánchez para lograr el apoyo de los soberanistas catalanes

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, escenificó este lunes el «nuevo marco de la relaciones» con Cataluña en un encuentro calificado de «histórico» con su homólogo catalán, el independentista Carles Puigdemont. La cita tuvo más contenido simbólico que práctico, pero fue aprovechada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para ensalzar la posición de «diálogo» de Ximo Puig con los soberanistas catalanes. En un mensaje escrito en catalán difundido en las redes sociales, Sánchez recalcaba que «cuando la política y el diálogo se abren camino, surgen iniciativas como la liderada por Ximo Puig para reconstruir las relaciones con Cataluña».

En realidad, los encuentros entre presidentes autonómicos de ambas regiones no son nuevos. Artur Mas y el popular Alberto Fabra protagonizaron cumbres similares a la del pasado lunes para reclamar al Gobierno las inversiones necesarias para impulsar el Corredor Mediterráneo, la línea férrea cuya reivindicación ha unido a la Comunidad Valencianas y Cataluña con independencia del color político de sus gobernantes. Sin embargo, las relaciones políticas se truncaron a raíz del proceso soberanista impulsado por Artur Mas y mantenido por Puigdemont.

