Antes de empezar, gracias a todos aquellos que me han hecho llegar mensajes sobre el artículo anterior, referente al carril ciclista del centro del Valencia, en especial a aquellos que contenían expresiones malsonantes. Gracias con mayúsculas. Aquí y ahora la segunda entrega.

Ya tenemos a día de hoy operativo un tramo del carril bici en la Calle Colón de Valencia, donde además se han habilitado a costa de eliminar carriles para la circulación de vehículos, los aparcamientos para motos. Debe ser que el riesgo, peligro e incomodidad para los peatones que suponía estacionar las motocicletas en las aceras ha obligado a ello, no se. La foto nos queda de vicio, la operatividad del tráfico, como que no. Mientras tanto, el que aquí firma trabaja en la calle Xátiva esquina con Colón, y les aseguro, que bicicletas no hay, al menos de día. Si hay alguna “clásica” de carácter nocturno me lo he perdido. Lo siento en el alma, pero las estimaciones de los usuarios y partidarios de la bici que auguran un éxito sin precedentes del carril con miles y miles de usuarios, es a día de hoy, un deseo, una ilusión, nada más. Ahora y si les parece vamos a los hechos, que si están probados.

El volumen de tráfico se incrementa de manera exponencial día a día. Los comerciantes, están que trinan, claro que esto al parecer esto importa poco, total lo único que hacen es trabajar para ganarse la vida. Detenerse en el centro de Valencia para que un pasajero se apee de un coche (cosa que a veces pasa) se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Y mientras esperamos la avalancha de bicicletas otro hecho comprobado es la reclamación que la Plataforma Motera para la Seguridad Vial ha presentado pidiendo que no se instalen los segregadores que delimitan el carril bici por su peligrosidad para los motociclistas. A esta hora ni les han contestado. Más hechos probados son que tras cambios de sentido de avenidas principales, peatonalizaciones y complicaciones varias al tráfico diario, el saldo es de ocho atropellos en la avenida Barón de Cárcel, una víctima mortal y desde hace unos días, multas a los peatones que cruzan por donde no deben.

El caso es que vivimos en 2017, no en 1756, y las necesidades de los ciudadanos son las que son, y la mayoría de las personas que hacen uso de su vehículo un día cualquiera es para desplazarse a su trabajo, o para llevar a sus hijos al colegio, o para hacer la compra, o de verdad, para lo que le de la gana. Y es que conducir un coche ni es pecado, ni es delito. Seguimos a la espera.