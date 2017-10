El alicantino Hannibal Laguna ofrece una conferencia para analizar su experiencia tras triunfar por las pasarelas de moda más importantes del mundo Jóvenes creadores de ropa y calzado de la provincia participan en el desfile que reúne el clasicismo y las nuevas tendencias en el Race Village.

La tarde del viernes 13 de octubre el ‘Pabellón Comunitat Valenciana’ fija el objetivo en el diseño y la moda con denominación de origen en la provincia de Alicante. Los nuevos talentos junto a otros ya consagrados en el mundo de las pasarelas, se dan cita en el Race Village.

El prestigioso creador de moda alicantino Hannibal Laguna será el encargado, a partir de las 19.00 h., de abrir la agenda de los encuentros (‘Meet the Pro’) que a lo largo de los 12 días de Race Village van a tener lugar en Alicante Puerto de Salida. El diseñador ofrecerá una conferencia este viernes en la que hablará de su amplísimo recorrido por el mundo de la moda y sus experiencias vividas a lo largo y ancho de las más prestigiosas pasarelas del mundo. Laguna también nos trasladará sus impresiones sobre las tendencias.

Además, el Pabellón Comunitat Valenciana contará con la presencia de ‘Maniquí humano’ de la mano del talentoso diseñador murciano Fernando Aliaga durante toda la velada, que presentará su colección llena de armonía y equilibrio.

A partir de las 20.00 h. el espacio institucional de Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela acoge el desfile de moda organizado por Patricio Gastón, Elite RGB y AXperience, que se desarrollará en la parte exterior del pabellón, bajo la atenta mirada de nuestro Castillo de Santa Bárbara, que contará con la presencia de importantes diseñadores de renombre. Abel Esga, diseñador alicantino que destaca por sus diseños elegantes con toques clásicos, Débora Velásquez, diseñadora caracterizada por el estilo vanguardista y elegante en sus colecciones.

El colofón a este homenaje a la moda alicantina y a sus creadores lo pondrá el joven talento Juan Carlos Pajares, que hará disfrutar al público de su desfile ‘SS18’. Se trata del mismo espectáculo con el que dejó boquiabiertos a todos los presentes en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid del pasado mes de septiembre. La prestigiosa marca alicantina Chocolat d’Or calzará sus diseños con una colección llamada JC Pajares x Chocolat d’Or, diseñada en exclusiva para esta cita de la regata más prestigiosa del mundo.

Nuevos talentos de Elche y Elda También contaremos con un desfile en el que los presentes podrán disfrutar de la marca alicantina Castellanísimos, firma caracterizada por su calzado de alta calidad fabricado en España. Y también se podrá saborear el talento de la diseñadora Zuzana Králová, la creadora de la marca checa de prêt-a-porter que lleva su nombre. Junto a ellos tiene su espacio en este desfile de marcas el calzado de Eva López, marca que tiene su origen en fábricas de Elche y Elda que apuesta por el diseño en piel ‘made in spain’.

Así como Atelier d’Or quien desfilará junto a la marca valenciana ´El Armario de Lulú´. Dentro del Pabellón de la Generalitat Valenciana está previsto que presenten sus productos y servicios al público importantes empresas y patrocinadores oficiales del evento. Entre ellos se encuentran Atelier d´Or –que desfilará junto a la marca valenciana El Armario de Lulú-, Russian In, Wolfnoir, AUTRANS, María Luisa Huerta Escuela de Peluquería, Sanlux Construcciones, Own Style y MiSe Floristería, Ases Marketing, Own Style, entre otras.