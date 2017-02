Villajoyosa se suma a Valencia y suprimirá su nombre en español a instancias de Compromís

Villajoyosa dejará de existir como denominación oficial a partir de este jueves y pasará a utilizarse únicamente el nombre en valenciano -La Vila Joiosa- por acuerdo plenario a propuesta de Compromís y con el respaldo de los socialistas, que gobierna este municipio alicantino al frente de un tripartito junto con el partido local Gent per La Vila y Esquerra Unida. Siguen así el ejemplo de València, donde los nacionalistas han sacado adelante la misma iniciativa.

«Una medida ideológica más que persigue eliminar la denominación en castellano». Con estas palabras han resumido la operación desde el PP, que ha denunciado este martes «la última ocurrencia» del equipo de gobierno local del alcalde Andrés Verdú.

Esta iniciativa «sectaria», con la que «el tripartito y Compromís vuelven a hacer política con la lengua como elemento diferenciador», no tiene una «meta clara», por lo que, a juicio de Jerónimo Lloret (PP) «lo preocupante es que el PSOE respalde este tipo de mociones que no las reclama ningún sector de la sociedad».

Preocupados por EEUU

Más en perspectiva, el representante popular recrimina otras medidas de índole incluso internacional desde al ayuntamiento: «La nueva política que entraba para recoger las demandas de la sociedad está continuamente presentando medidas que nadie reclama: dudo mucho que la preocupación de los vileros sea quitar el nombre de Villajoyosa o que el Ayuntamiento se declare en contra del tratado de libre comercio entre EEUU y Europa».

Y anticipándose a posibles «críticas» sobre la cuestión lingüística, Lloret reafirma su identidad valenciana y española no excluyentes. «Curiosamente, toda la gente que formamos el grupo municipal popular somos valencianoparlantes y estamos orgullosos de ello, pero nosotros ni somos radicales en ese aspecto ni usamos la lengua para separar a las personas; al final es cuestión de sentimiento y yo soy de la Vila, pero nadie me puede obligar a que no me refiera a mi pueblo como Villajoyosa».