Vilar sobre el debate de 'bous al carrer': «Es una concesión innecesaria a posiciones ultraanimalistas»

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de València, el socialista Ramón Vilar, que evitó votar con el equipo municipal de gobierno que preside Joan Ribó la prohibición de este ejecutivo a acoger en la ciudad celebraciones de 'bous al carrer' como el 'bou embolat' o el 'bou en corda', ha considerado que el debate abierto en torno a estas cuestiones en instituciones como el consistorio es "una concesión innecesaria a posiciones ultraanimalistas".

Vilar, que ha destacado su condición de "taurino" y como tal de defender de los 'bous al carrer' y de la corridas de toros, ha indicado, en una entrevista a Europa Press, que este tipo de cuestiones no responden a posicionamientos políticos ni a asuntos de gestión municipal sino a "un posicionamiento cultural".

En este sentido, ha explicado que su decisión de no votar la prohibición del 'bou embolat' o del 'bou en corda' en València junto al resto del equipo de gobierno de la ciudad fue respetada por sus compañeros y no ha ocasionado problemas ni en el seno del ejecutivo local ni en el grupo municipal socialista. Asimismo, ha apuntado que no ha sido difícil mantener esa postura.

El también secretario de Coordinación y Organización del PSPV en la capital valenciana decidió el pasado año ausentarse del pleno del Ayuntamiento durante el debate del punto en el que se abordó la prohibición de los citados festejos que el equipo de gobierno respaldó. Igualmente, el pasado mes de julio se ausentó de la sesión plenaria mientras se debatía la propuesta de la oposición para respaldar el manifiesto de apoyo a los festejos taurinos que rechazó el equipo de Ribó.

"Se respetó la decisión las dos veces porque entienden que es un posicionamiento cultural. No es una cuestión que esté dentro de los pactos de gobierno y no está en contra del posicionamiento del PSOE ni del PSPV. Entiendo que si hubiera que votar un crédito a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tendría una disciplina de voto porque eso sí que es una cuestión de gestión municipal", ha planteado el edil.

"Esto es un posicionamiento cultural. Y diría más, es una concesión innecesaria a algunas posiciones ultraanimalistas", ha agregado respecto a su opinión y al debate municipal en torno a los 'bous al carrer'.

Asimismo, Ramón Vilar ha aseverado que el respaldo a estos festejos "no es una posición solo" suya, por lo que ha descartado estar "fuera de órbita". "Tal vez los ultra animalistas son los que están fuera de la órbita", ha apuntado, al tiempo que ha dicho que tanto en el PSPV como en otras formaciones hay militantes y responsables públicos, incluidos alcaldes, a favor.

El concejal ha afirmado "no tener inconveniente" en salirse "mil veces de los plenos que voten en contra" de lo que él entiende "que está dentro de las raíces" del pueblo valenciano. "No hay nada más mediterráneo y mágico que el toro y el fuego", ha manifestado, a la vez que ha mostrado, su respaldo también, "más allá de lo que es la tauromaquia más popular", al toreo como "arte y cultura".

«Como los humanos»

Tras ello, Vilar se ha referido a los argumentos dados por los antitaurinos sobre el estrés que sufren los toros en los festejos de los que son protagonistas. Ha dicho que, "evidentemente, el animal se estresa" pero "como los humanos se estresan todos los días", por lo que ha estimado "un absurdo" esas razones.

"Hay gente que cree que el toro se estresa, yo le diría que es verdad. No soy veterinario, pero no me extraña que sea así pero fíjate lo que se estresará quien está trabajando en agosto al sol. Entonces, que prohíban trabajar en agosto y que pase toda la gente a un fondo salarial. Los humanos se estresan porque quieren, dicen. Porque quieren no, porque han de ganar un jornal", ha expuesto.

El edil se ha referido de nuevo a las corridas de toros y se ha mostrado "convencido" de que "el 90 por ciento de los abolicionistas no han visto nunca una corrida de toros" o de que si lo han hecho "han tenido la mala suerte de ir un día de los que ha salido mal la corrida y ha sido un desastre, sin verse arte ni nada".

A continuación, ha indicado que le gustaría que este colectivo fuera "condescendiente", "abierto" y "no tan superficial" para no ver solo "que al animal le sale sangre" sino que también para "entender" que "hay quien ve plasticidad, arte en mayúscula y toda una serie de connotaciones".

"Vamos a dejarnos la superficialidad y vamos a ver si lo podemos ver como el gran poeta Paco Brines o Joan Francesc Mira", ha pedido Vilar, que ha dicho que se sitúa por su afición taurina "con Lorca, Picasso, Sabina, Serrat, Bosé Macià o Companys". Igualmente, ha señalado que no ha visto "nunca que nadie se atreva a pegarle a un toro delante de los taurinos".

Preguntado por si hacia la Comunitat Valenciana podrían extenderse medidas como la prohibición de las corridas de toros o la revisión del modo en que se desarrollan estos festejos, Vilar ha respondido que le parecería "muy lamentable" y ha diferenciado los lugares en los que hay tradición taurina de los que no la hay.

«Evolución»

"Entiendo que eso no se va a dar aquí. No se puede acabar con un patrimonio cultural por un decreto de alguien a quien no le gusta una cosa o de alguien que diga que un animal sufre y después de vaya a comer un chuletón de buey", ha declarado, además de defender "la libertad" de cada uno a elegir y destacar la evolución de los festejos taurinos, tanto en la plaza como en las calles, aunque "manteniendo la esencia". "Las cosas tienen evolución. No son los toros de hace 40 años", ha manifestado.

En el caso de Cataluña ha considerado que en el rechazo a estas celebraciones influyen "dos factores", el "independentismo catalán, que entiende falsamente que los toros son una fiesta borbónica y española" y la confluencia con "los antisistemas", teniendo en cuenta que "parte de los movimientos animalistas son antisistema". Ha dicho que esto choca con el hecho de que "en parte de Tarragona se permitan los 'bous al carrer' porque "no hay alcalde que se vaya a presentar a una reelección si lo prohíbe".

Tiro y arrastre

Ramón Vilar se ha referido también a las competiciones de tiro y arrastre de la Comunitat Valenciana y a las críticas del Partido Animalista Pacma por "maltrato animal". El concejal, que ha asegurado que en esta práctica existen reglas para velar por los animales, ha avanzado que si se presentara en el pleno del Ayuntamiento una moción en contra él también se ausentaría para evitar rechazarla. "Si eso lo plantean, que no me esperen a mí tampoco para votarlo", ha anunciado.