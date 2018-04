Deportes Valencia opta a sustituir a Barcelona como sede de la World Race de vela Ribó pide el apoyo del Gobierno central para albergar la prueba náutica

Joan Ribó, alcalde de Valencia, se ha mostrado este lunes optimista porque la ciudad pueda acoger la World Race de Vela que debía celebrarse en 2019 en Barcelona y que fue suspendida en marzo pero ha apuntado que es indispensable que el Gobierno de España colabore con una declaración del evento como de interés general para que los patrocinadores tengan ventajas fiscales.

«Pensamos que podemos avanzar, somos optimistas pero, al final, habrá que evaluar costes y beneficios porque el dinero es de todos los valencianos y es dinero muy serio», ha señalado Ribo tras reunirse con una plataforma de apoyo a que Valencia sea sede del evento.

«Es un evento que tiene buenas perspectivas pero no sólo debe ser del Ayuntamiento y la Generalitat, es muy importante la presencia del Gobierno del estado español», ha subrayado.

«En primer lugar porque estamos trabajando con La Marina y ellos tienen una participación significativa en el consorcio y en segundo, y es clave económicamente, debe haber una declaración de interés general que posibilite que determinadas empresas puedan ayudar y tengan ventajas fiscales. Hago una llamada para que se plantee esta declaración», ha añadido el regidor.

Ribó ha restado importancia al hecho de que Barcelona haya acogido tres ediciones, fuera la sede prevista también para la cuarta y exista la posibilidad de que vuelva a serlo en 2022 o 2023.

«Quiero separar que haya estado en Barcelona, estuvo en Barcelona pero ahora no esta en ningún sitio. Podría estar en Bilbao o en Galicia, no en Madrid por motivos obvios. Si tenemos una posibilidad la aprovechamos, no la robamos a nadie sino que esta ahí», ha apuntado.

El alcalde ha dicho que no cree que «todos los eventos sean positivos» y que por ejemplo piensa que «La Fórmula 1 al final tuvo más perjuicios que beneficios» para la ciudad. En cambio, señaló la reciente eliminatoria entre España y Alemania de la Copa Davis como una muestra de los que sí lo son.

«Hay que hacer un balance entre lo que cuesta y lo que da, la condición es que sea rentable, si nos da cien y cuesta mil, diremos que no, si nos da quinientos y nos cuesta trescientos diremos que sí. Haremos una evaluación, todo es cuantificable, queremos hacer número en estas cosas no queremos decir: Eso lo quiero valga lo que valga, ¡será por dinero!», ha explicado.

«Me parece que es un evento que puede ser muy interesante para Valencia pero que lo tenemos que analizar de una manera seria, como lo planteé con la Davis. Creo que puede ser pero tenemos que ver las ventajas y los costes. En principio hay una posibilidad de que vaya adelante», adelantó.

Vicent Llorens, director general del Consorcio de La Marina, señaló que están «coordinando el expediente de candidatura para poder presentarlo a Imoca, la organización que decide» y que «está bien encarrilado y tenemos importantes posibilidades de conseguirlo».

«Jugamos en territorio fácil porque la Marina de Valencia es el lugar de la náutica, no hay discusión. Cuando la organización y los equipos conocieron el interés de la Marina y de Valencia y las instituciones de presentar un expediente de candidatura lo recibieron de una manera muy positiva», señaló.

Llorens apuntó que entre las peticiones que harán será que Valencia sea salida y llegada de la competición, que en principio no haría falta ninguna instalación adicional y que la decisión se debe tomar en junio como muy tarde.

Julián Vico, miembro de la plataforma de apoyo que se ha creado y también de la Federación Española y Valenciana de vela, se ha mostrado convencido de que ambos organismos y el Consejo Superior de Deportes «si al final fructifica la candidatura oficial, apoyarán, como paso con la Volvo Ocean Race en Alicante».