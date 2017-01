«València és música», una finestra al món per mostrar la tradició i singularitat de les bandes valencianes

Un aparador mitjançant el qual mostrar la singularitat de les bandes de música valencianes. Amb este propòsit l’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha presentat el projecte «València és música». Un programa pilot de metratges en alta definició que amalgama música i fotogrames del patrimoni cultural, artístic, arquitectònic, paisatgístic, social i etnogràfic dels municipis de les comarques valencianes amb el propòsit d’internacionalitzar la música i donar a conèixer la tradició musical de les bandes valencianes i els atractius de les nostres localitats i ciutats arreu del món. En el mateix han participat la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, dirigida per Sergio Navarro, i la Societat Unió Musical de Carlet, sota la batuta de Beatriz Fernández, que varen estar mereixedores de la menció d’honor a la Secció Especial i Secció Primera del 40 Certamen Provincial de Bandes de Música, respectivament.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha explicat durant l’acte de presentació del projecte celebrat este matí al Centre Museístic La Beneficència que amb este programa es persegueix «la internacionalització de les bandes de música valencianes», ha indicat. «Un fenomen cultural valencià, que no troba parangó en altres indrets i que és capaç de situar a València en el mapa per la seua música i per la seua cultura», ha remarcat. Així mateix, Rius ha exposat que amb la posada en marxa d’este projecte es dóna resposta a una de les demandes formulades per part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal d’expandir la producció musical de les bandes valencianes i donar a conèixer la seua raó de ser.

Es tracta d’un projecte visual i sonor d’internacionalització de la música i el patrimoni cultural valencià, que persegueix traslladar l’estendard de les bandes de música valencianes a la resta del món i assistir així l’elevat interès que desperta la música valenciana fora de les nostres fronteres. «És un projecte necessari per a la música valenciana, per als músics i per a les seues bandes»,ha manifestat el compositor Ferrer Ferran. «Les bandes de música, la seua producció i l’entramat que aglutinen les societats musicals constitueix una joia única al món que cal que es conega i que cal d’exportar», ha incidit el músic.

Drons i tecnologia HD

El projecte ha comptat amb la producció de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i la realització de Carlos Castro, qui ha incidit en que el tarannà de la música «com a llenguatge internacional» ha permès «implementar el programa recorrent exclusivament a l’ús de la sonoritat, de les imatges i de breus rètols en valencià i anglès que propicien que els metratges siguen interpretats en tots els racons del món», ha explicat.

Els documentals presenten una durada que oscil·la entre els 20 i els 30 minuts. Per a la seua gravació s’ha requerit de l’ús de drons, càmeres d’alta definició HD 4k, unitats mòbils, il·luminació, guia de cap calent, a més del treball humà d’un grup integrat per més de 30 tècnics i professionals.

Per a l’enregistrament de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena s’ha optat per una gravació en l’exterior. Escenografia que contrasta amb l’interior del Palau de la Música de València, ubicació escollida per a realitzar la gravació de la Societat Unió Musical de Carlet.

La fortalesa de Requena, la Plaça del Castell, l’església de Santa Maria, el Palau del Cid o la Puerta del Ángel són només alguns dels enclavaments que s’incorporen a l’audiovisual de la localitat de la comarca de Requena-Utiel. Mentre que l’Ermita de Sant Bernat, l’església Assumpció, la torre del Palau Comtal, el Mercat Municipal o el portal de la Casa de la Cultura de Carlet, entre d’altres localitzacions emblemàtiques, es mostren a l’audiovisual d’esta localitat de la comarca de la Ribera Alta.

L’alcalde de Requena, Mario Sánchez, ha agraït a la Diputació de València «la seua aposta per un projecte que permet reconèixer el valor de les societats musicals que impregnen el nostre territori», ha apuntat. En esta mateixa línia s’ha expressat l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, qui ha reivindicat que «pertànyer a una banda constitueix una forma de vida», a més de considerar que la iniciativa permet mostrar «què són i què representen les bandes de música per als valencians». També el director de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, Sergio Navarro, ha traslladat la importància d’un projecte d’esta envergadura «per aconseguir que la música viatge fora de les nostres fronteres i es tinga constància de les potencialitats musicals valencianes», ha indicat.

Música per a ser vista i escoltada

Ambdues formacions han interpretat partitures del compositor valencià Ferrer Ferran, qui ha cedit els drets d’autoria de les seues composicions a la corporació provincial per a la seua reproducció. En este cas, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena interpreta Peter Pan, l’obra de lliure elecció escollida per la formació per prendre part en la darrera edició del certamen provincial. Mentre que la Societat Unió Musical de Carlet executa el pasdoble Roberto Forés i l’obra El Gaudir del Geni, ambdues del compositor valencià.

Els metratges estaran allotjats en un servidor habilitat per la mateixa corporació provincial i romandran accessibles per a totes les televisions d’àmbit autonòmic, estatal i internacional que així ho sol·liciten per poder fer ús de les mateixes amb l’acceptació de la mateixa Diputació de València. Es tracta, en definitiva, d’un ambiciós projecte que naix per a tenir la seua continuïtat futura amb altres formacions musicals de les comarques valencianes i que tracta de donar vida a l’apuntat pel compositor i director d’orquestra rus Igor Stravinsky: «no només cal escoltar la música, sinó que a més cal veure-la».

Passes a Requena i Carlet

Esta mateixa vesprada, a partir de les 20:00 hores, el Teatre Principal de Requena acollirà un passe que servirà per presentar el projecte i mostrar l’audiovisual íntegre rodat en este municipi de la comarca de Requena-Utiel en el que ha participat la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena.

Un acte que es repetirà el proper dijous 12 de gener, en este cas al Teatre Giner de la localitat de Carlet. En tots dos casos està prevista l’assistència del diputat de Cultura, Xavier Rius, així com el compositor Ferrer Ferran i diverses autoritats municipals.