El ple de la Diputació de València ha aprovat este dimarts per unanimitat el programa de Formació Interna i el Pla de Formació Local per a 2017, les dues línies que formen l'estratègia formativa de la Corporació provincial de cara als pròxims mesos, amb l'objectiu de professionalitzar les tasques tant dels empleats de la institució com dels ajuntaments valencians. “Estos plans evidencien la ferma aposta de l'equip de govern per la formació contínua dels empleats públics, tant els de la casa com els de els municipis, per a donar la millor resposta a la ciutadania”, ha afirmat el president, Jorge Rodríguez, després de la sessió plenària.

Tots dos programes compten amb un pressupost d'al voltant de 300.000 euros i, en el full de ruta marcat pel nou govern provincial, reforcen la idea de descentralitzar estes accions formatives que al llarg de 2016 van arribar a la pràctica totalitat d'ens locals i municipis valencians. Les xifres del passat any, amb 3.195 certificats d'aptitud expedits, 147 accions formatives, prop de 4.000 alumnes inscrits i 230 docents, demostren el potencial del programa.

En paraules de la cap de servei de Formació de la Corporació provincial, Eva Navarrete, “l'aposta forta de cara als pròxims anys és la de formar en procediment administratiu i noves tecnologies, especialment arran dels canvis legislatius que van entrar en vigor el passat mes d'octubre”. Al mateix temps, Navarrete considera que és fonamental tant la descentralització d'estes accions formatives com la “innovació en els serveis per a agilitar els procediments i reduir els temps de resposta al ciutadà”.

Les principals novetats del Pla de Formació d'enguany són l'engegada d'una plataforma electrònica per a millorar l'accessibilitat dels treballadors a estos programes i la signatura d'un conveni amb l’IVASPE a través del com es pretén formar als policies locals de totes les comarques en matèria de violència de gènere.

Són només dos exemples de les diferents línies de formació amb les quals treballa la Diputació i que abasta des de la preparació per abordar casos de violència de gènere fins a la nova llei de transparència, passant per informàtica i noves tecnologies, procediment administratiu, policia local i administració electrònica, tot amb la finalitat de “millorar els serveis que ofereixen estos treballadors que estan en contacte directe amb els ciutadans”.

Un 40% dels programes «en línia»

Encara que moltes de les accions segueixen oferint-se de forma presencial, cas dels cursos de formació en matèria de violència de gènere que arriba als policies locals de València i set comarques, un 40% de les accions formatives dirigides als empleats públics s'ofereix ja a través de la plataforma digital, amb cursos ‘en línia’ que faciliten l'accés dels usuaris i milloren el seu coneixement de les noves tecnologies, tal com exigeixen els recents canvis legislatius.

Els diferents tallers, seminaris, jornades i cursos presencials i ‘en línia’ que ofereix la Diputació de València s'emmarquen en dos tipus de plans, uns subvencionats amb fons propis i uns altres amb l'aportació de la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública.

Els plans finançats amb fons propis es divideixen al seu torn en plans de formació interna, destinats únicament als empleats de la Diputació; un pla de formació local dirigit tant a personal de la institució com dels ajuntaments de la província; i un programa de càrrecs electes específic per a regidors, alcaldes i alcaldesses dels municipis valencians. En l'enquesta desenvolupada pel Servei de Formació en 2016, el 81% dels alumnes d'estos cursos va considerar complides les expectatives de les accions formatives, i el mateix percentatge va valorar com a útil per al seu treball l'activitat formativa.

A més, el 95% dels responsables de formació dels ajuntaments assegura que la gran majoria del personal dels seus municipis va assistir a les accions formatives de la Diputació de València. D'eixe informe o enquesta d'usuaris del passat any s'extrau un perfil d'usuari que es correspon amb una dona d'entre 36 i 50 anys, amb titulació universitària i funcionària dels grups A2 i C1, corresponents a comandaments intermedis i administratius de municipis d'entre 10.000 i 50.000 habitants.

No obstant açò, una altra dada destacable d'este informe és la importància de la formació per als treballadors públics de municipis d'entre 500 i 10.000 habitants, que en la seua gran majoria participen de totes les accions formatives que els ofereix la Diputació.