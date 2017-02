Políticos unidos en fin de semana, y en un acto que dista de la actualidad diaria a la que están acostumbrados. La eurodiputada valenciana de Ciudadanos, Carolina Punset, y el portavoz de ese grupo en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, se han dado hoy el 'si quiero' en una ceremonia civil celebrada en Valencia y rodeados de familiares, amigos y políticos.

El edificio Veles e Vents ha sido el escenario escogido por la pareja para celebrar el enlace, coincidiendo con la asamblea que celebra en Madrid Ciudadanos para renovar a la dirección del partido y a la que se especuló que Punset podría plantar cara a Albert Rivera.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha presidido la ceremonia civil, durante la cual han intervenido el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha leído versos de Ausias March, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ha compartido alguno de los momentos sensibles en su Twitter:

Carolina ❤️ Alexis

"Tú justificas mi existencia:

si no te conozco, no he vivido;

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido." pic.twitter.com/wIRlKVbU0p