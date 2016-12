Vaersa no abona la nÃ³mina de diciembre a 50 empleados por acabar el contrato en enero

Intersindical Valenciana ha denunciado que la empresa pública de gestión de residuos Vaersa "se niega a pagar" las nóminas de diciembre a alrededor de 50 vigilantes de prevención de incendios que finalizan su campaña de trabajo el próximo 3 de enero de 2017, y ha asegurado que la firma "pone como excusa" que pagando a partir de esta fecha "confeccionan también el 'finiquito'". "Y mientras están sin cobrar: ya no sabemos a quién recurrir", ha lamentado el sindicato.

En un comunicado, Intersindical ha recordado que la situación ya se produjo con el salario correspondiente el mes de noviembre, y ha constatado que en diciembre "tampoco se van a pagar las nóminas" tras la reunión que mantuvieron representantes de la organización el jueves con la dirección de Vaersa y con la directora general de Prevención de Incendios de la Generalitat, Delia Álvarez.

En este encuentro, ambas partes "expresaron con claridad que 'esto no podía ser' y que los trabajadores 'tienen que cobrar su nómina'", según Intersindical, que quedó en un primer momento "con el convencimiento de que el problema se iba a solucionar".

Sin embargo, el jueves por la tarde Intersindical recibió un correo electrónico firmado por el subdirector general de Vaersa, Benjamín Maceda, en el que detallaba el acuerdo alcanzado por la firma: "Pagar un adelanto de 800 euros a cuenta de la nómina a los implicados por el fin de contratos", según el sindicato.

En esta misiva, la dirección de la empresa señalaba que "el problema se genera porque se da el caso de 'finiquitos' que son negativos" y advertía que "ante esta tesitura, se ha de cautelar que no haya pagos que se hagan por exceso", al tiempo que emplazaba a "hablar con detenimiento" en la próxima comisión, según recoge Intersindical.

La central contactó previamente con el departamento de Recursos Humanos de Vaersa, del que también recibió la confirmación de que los vigilantes "no van a cobrar las nóminas de diciembre" porque finalizan su campaña en enero.

Alternativa «humillante»

En definitiva, Intersindical ha denunciado que la empresa "va a seguir sin pagar la nómina del mes vencido" y que ha articulado "un mecanismo humillante" para los trabajadores, en referencia a este adelanto de 800 euros.

"Ni tenemos por qué solicitar un adelanto de una nómina que no se nos paga ni conocemos el mecanismo para solicitarlo ni confiamos en que a lo largo de la semana que viene Vaersa no se haya ido de puente y esté cerrada, como ya ocurrió el mes pasado al ir a cobrar a Castellón", ha agregado el sindicato.

Sobre el término 'finiquito negativo' empleado por el subdirector, Intersindical ha asegurado que "sencillamente se están burlando de los trabajadores". "Se trata de vigilantes contratados durante diez meses", ha recordado, para indicar que "quizá pretenda (Vaersa) hacer como que le deben dinero a la empresa a la hora de ser 'finiquitados'".

"La situación de no cobrar siempre es dramática, pero se acentúa en Navidad con los gastos extra que suponen los regalos para los hijos y familiares", ha lamentado el sindicato.

Respuesta de Conselleria

Ante esta situación, la dirección de Intersindical ha contactado este viernes con el departamento de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para pedirle una reunión, y ha recibido como respuesta que "lo mirarían". "Hoy Vaersa ya está cerrada y no podemos esperar más a que lo sigan mirando", ha denunciado.

Por tanto, la central ha asegurado que el departamento que dirige Elena Cebrián "parece totalmente incapaz de poner en cintura a Vaersa" y ha ilustrado: "O no quiere hacerlo y no le importa que sus trabajadores adscritos no cobren su nómina, o no puede hacerlo porque aquí quien manda es Vaersa".

Intersindical ha reiterado su petición de ayuda al Gobierno valenciano para que "dé la orden pertinente" y los trabajadores de la empresa puedan cobrar su nómina de diciembre con normalidad. "Si es que Vaersa obedece al Consell, algo que dudamos", ha remarcado, es "irónico" que la Generalitat "anuncie el adelanto de la nómina para el personal público, con el fin de estimular el consumo, y estos trabajadores vayan a estar sin cobrar hasta después de Reyes".