Alicante El último alcalde de UPyD pide sin éxito el ingreso en Ciudadanos

El último alcalde de UPyD en España, Armando Esteve, que gobierna ahora como no adscrito Novelda (Alicante) tras su expulsión de este partido recientemente, ha pedido sin éxito el ingreso en Ciudadanos, formación en la que ya militó en 2007, según fuentes próximas a la operación.

Después de estos movimientos inusuales, Esteve sigue al frente del Ayuntamiento en coalición con el PP y también con sus cinco antiguos compañeros de lista en UPyD, que se mantienen con las siglas de esta formación y le sostienen en el poder incluso después de haber declarado su propósito de ingresar en las filas de Albert Rivera.

Cuando desde la dirección nacional del partido fundado por Rosa Díez exigieron a Esteve a principios de este mes que entregara el acta de concejal, no hicieron lo mismo con la concejal Isabel Becerra por no tratarse de una afiliada, sino una simple militante. No obstante, al anunciar su intención de pasar a Ciudadanos, el alcalde se ha despedido con palabras de ánimo para los concejales que integraron con él la candidatura de UPyD y que continúan con este «proyecto político», del que él se ha apeado definitivamente.

Quitarle el sueldo

En la próxima sesión plenaria, Esteve se enfrenta a la posibilidad de perder su sueldo, ya que desde la oposición, Compromís ha solicitado que se le retiren sus retribuciones y puede contar con el apoyo de los socialistas, aunque la propuesta prosperará en función de si los populares se abstienen, como mínimo.

Actualmente, el alcalde cobra una dedicación parcial y, según la normativa, un concejal no adscrito no puede beneficiarse de ningún incremento remunerativo, aunque tampoco pierde sus ingresos por pasar a tener esta condición, salvo por acuerdo expreso del Pleno municipal, que es lo que buscan ahora los nacionalistas.

Esta legislatura se ha caracterizado por la incertidumbre y la inestabilidad en este municipio alicantino, que arrancó con otra coaliación en el poder, liderada por Esteve y con el PSPV-PSOE en el gobierno, pero el alcalde optó a finales de agosto de 2016 por cambiar de socios con una moción de censura del PP.