Las últimas lluvias alivian al campo alicantino solo para dos meses

Las lluvias abundantes del pasado temporal han aliviado la escasez de recursos hídricos en Alicante para un par de meses, según los cálculos del portavoz del Foro Pro Agua, Antonio Gil Olcina, quien ha asegurado que, “a pesar de que las intensas precipitaciones de diciembre y enero han proporcionado al campo alicantino un importante balón de oxígeno para atravesar el invierno".

No obstante, la realidad es que este "suceso excepcional" no soluciona la problemática del déficit hídrico del sur de la provincia y tan solo están garantizados "60 días de agua", según Gil Olcina. El estado de los embalses en la cabecera del Tajo es igual, o incluso peor, que antes de las lluvias. "Por tanto, si de aquí a primavera no llueve, nos vamos a ver ante una situación de extrema dificultad para sacar nuestras cosechas adelante”, ha augurado.

Asimismo, el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, ha denunciado que “no es admisible que la despensa de Europa, de la que ahora se están nutriendo todos los países de la UE, tras las intensas heladas que han arruinado las frutas y verduras del continente, se tenga que ver ante la encrucijada constante de la falta de agua y la ausencia de gestión de las autopistas del agua por parte de nuestros gobiernos”.

Para finalizar, el Foro Pro Agua ha formalizado su adhesión al Círculo por el Agua, una nueva plataforma formada por la Mesa del Agua de la Región de Murcia y la provincia de Almería, que pretende ser un ente con visión científica y técnica totalmente alejado de ideologías políticas, en la que el pilar fundamental será la preservación del Trasvase Tajo-Segura.

En la reunión han participado, el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte; el profesor Emérito y Rector Honorífico de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina; Antonio Galvañ, de COEPA; Joaquín Melgarejo, del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (INECA); Ángel Urbina y Francisco Santiago, de la Junta Central de Usuarios Alacanti, Alto Vinalopó y Marina Baixa, Riegos de Levante Margen Derecha; José Antonio Andújar, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana; Lucas Jiménez, presidente del SCRATS; Francisco Simón, juez del Juzgado Privativo de Agua de Orihuela (en representación de los riegos tradicionales); Andrés Molina, del Instituto del Agua y Ciencias Ambientales de la UA; y el director del Instituto de Geografía de la UA, Antonio Rico.

Tensión con el Consell

El Foro Pro Agua ha pedido al presidente del Consell que desmienta las declaraciones del director general del Agua, Manuel Aldeguer, que ha afirmado que más de un millón de alicantinos beberán aguas fecales con pesticidas potabilizadas

Los integrantes del Foro Pro Agua se han reunido esta mañana en la sede de ASAJA Orihuela para analizar la situación hídrica de la provincia después de las intensas precipitaciones acontecidas en diciembre y enero. Asimismo, han mostrado su más profunda indignación ante estas declaraciones del dirigente autonómico por la "alarma social" que conllevan.

El responsable del Consell se ha referido a esa posibilidad para la población que beba aguas procedentes del Azud de la Marquesa, donde se detecta la presencia de coliflormes y clorpirifos, potabilizadas.