L'Ajuntament de València ha sigut un punt de visita més per als turistes i valencians que s'han apropat a la ciutat en l'any que acaba de finalitzar. Així ho demostren les dades, que indiquen que més de 166.000 persones s'han abocat des del balcó en el 2016.

Esta afluència demostra l'interés que ha despertat la iniciativa que començà al 2015. En juny d'eixe any, l'accés al balcó es va obrir a tota la ciutadania, visitants i turistes per tal de que pogueren gaudir «del patrimoni de la ciutat i contemplar la vista des d'este emblemàtic lloc».

L'Ajuntament indica que el mes de 2016 que va registrar més visites va ser octubre, amb 22.635; seguit del passat desembre, amb 18.159; i maig, amb 17.243. Al març les visites van ser 5.912, ja que van ser restringides amb motiu de les mascletaes.

Des de juny de 2015, data en què va començar esta iniciativa, fins a desembre, han pujat a visitar-lo un total de 103.288 persones, una diferència de 63.335 visitants respecte a l'any que acaba de concloure.

Altres llocs d'interés

L’accés a las dependències municipals es realitza des de la porta principal, en la plaça de l'Ajuntament, 1, i facilita l'entrada a altres espais d'interés cultural, com el Museu Històric Municipal, l'Hemicicle o el Saló de Cristall. Totes estàs visites són lliures.

El perfil dels visitants a las dependències municipals és molt divers: famílies, jóvens, majors, turistes i persones procedents de localitats pròximes. Cal destacar que s'ha disposat una rampa d'accés al balcó per a persones amb mobilitat reduïda i per a carrets de bebé. La porta principal de l'Ajuntament de València està oberta de dilluns a divendres, en horari de 8:00 a 15:00 hores, com va establir l'alcalde des de la seua presa de possessió, en què va marcar la seua línia de treball que l'Ajuntament siga una institució amb "parets de cristall".