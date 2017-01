Un total de 1.900 persones estan convocades este dissabte pel matí per a sotmetre’s a l’examen amb l’objecte de poder formar part de la borsa de treball de 50 auxiliars d’informació convocada per part de la Diputació de València, la funció dels quals serà prestar els serveis d'atenció telefònica i telemàtica als ciutadans, tant en matèria de gestió tributària com d'informació general.

La convocatòria s'emmarca dintre de la política de reversió a la corporació provincial de serveis fins ara privatitzats, amb l'objectiu de controlar-ne directament la gestió i «garantir una ocupació de major qualitat, més garanties i un millor servei d’atenció als ciutadans» —segons ha declarat el diputat de Modernització, Ivan Martí. Esta borsa «permetrà incrementar el nombre d’operadors, reduir els temps d’espera i millorar la qualitat del servei mitjançant la recuperació de la gestió i la fi de l’externalització», ha indicat el diputat.

Ivan Martí també ha explicat que el propòsit de l’àrea que dirigeix radica en «aconseguir aplegar a la gent a través de tots els canals» –mitjans telemàtics, xarxes socials, atenció telefònica i presencial– a més de «donar una resposta ràpida i fàcil a la gent», ha apuntat.

Com ha exposat Ivan Martí, en els darrers anys, la Diputació ha practicat un gran nombre d'externalitzacions de serveis mitjançant contractes i assistències tècniques, moltes vegades amb la coartada de la falta de personal i la suposada impossibilitat de prestar estos mateixos serveis directament. Ara s'està desenvolupant el procés invers, i ja s'han donat alguns passos en esta direcció. Així, la convocatòria ara d'una borsa d'auxiliars d'informació suposa un pas més en esta mateixa línia de recuperació de serveis, ja que este el prestarà personal de la mateixa Diputació de València. El concret, els beneficiaris de la borsa s’encarregaran de dos serveis que fins ara estaven contractats a empreses externes: el d'informació general, anomenat Diputació en Directe, i el d'informació tributària.

Com en les borses convocades amb anterioritat, el procés de selecció tindrà dues fases: la primera consistirà en resoldre per escrit una sèrie de preguntes de caràcter pràctic; i la segona, de baremació de mèrits. Es tindrà en compte haver ocupat llocs de treball relacionats amb la informació i l’atenció a l'usuari, haver fet cursos de formació i perfeccionament, així com el coneixement d'idiomes.

Les qüestions de la prova escrita estaran relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball a ocupar, com els serveis que presta la Diputació i la seua localització, conceptes bàsics de l'atenció al públic, gestió de continguts web, coneixements bàsics en ofimàtica i microinformàtica i coneixements de legislació i procediment tributari per a la gestió de tràmits senzills soŀlicitats pels contribuents (informació sobre tràmits i dates de pagament, soŀlicitud de documents d'ingrés o pagament, informes de situació i serveis facilitats per l'oficina virtual tributària de la Diputació de València, entre d’altres.