El temporal vuelve a causar restricciones de agua potable en Alfaz del Pi y Altea

Las lluvias han vuelto a causar restricciones de agua potable en los municipios alicantinos de Alfaz del Pi y Altea (Alicante), como ya había ocurrido hace un mes por el mismo motivo, al enturbiarse los caudales y dejar de ser aptos para suministro humano, desde el abastecimiento del pantano de Guadalest.

Ambos ayuntamientos han emitido ya los correspondientes bandos para advertir a la población y también queda restringido el uso para lavar o cocinar alimentos y para el aseo personal.

En el caso de Alfaz del Pi, la restricción no afecta a los residentes en la zona de El Albir "ya que las analíticas no han detectado anomalías en el suministro de agua potable", según ha precisado el portavoz municipal, Toni Such.

Este uso limitado del agua permanecerá vigente hasta que se restablezca la situación de normalidad. Para ello, "la empresa concesionaria del servicio ha iniciado ya la aplicación de las pertinentes medidas correctoras y la intención es resolver este contratiempo a la mayor brevedad posible", ha asegurado Such.

En el caso de Altea, la restricción tampoco afecta a todo el municipio. Así, se ha decretado que el agua no es apta para bebida, preparado de alimentos o higiene personal en las zonas de abastecimiento Altea-2 Casco Urbano parcial, L'Olla y la zona de Altea-3 Montahud.

El agua, no obstante, sí es apta para consumo en las zonas de la sierra, Altea La Vella y las fuentes públicas, según ha informado el ayuntamiento.

Fuentes municipales han indicado, además, que en previsión de esta situación el ayuntamiento ya adelantó este domingo por la tarde estas restricciones a expensas del comunicado del Centro de Salud Pública de Benidorm "para evitar males mayores".