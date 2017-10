Local Los taxistas se manifiestan en Valencia contra la nueva ley que regulará el sector La Asociación Gremial califica la norma de «sectaria, atemporal, antigua y plagada de injusticias»

La Asociación Gremial del Taxi de Valencia se ha manifestado este miércoles contra la Ley del Taxi, que este jueves se debatirá el pleno de las Corts, al considerar que es "sectaria, atemporal, antigua y plagada de injusticias".

Así lo ha indicado la asociación en un comunicado en el que ha explicado que la marcha arrancará el miércoles a las 10 horas desde las Torres de Serrano y hasta la Plaza de Tetuán, y ha advertido de que esta convocatoria "no va a ser ni la primera ni la última" si la Conselleria de Obras Públicas sigue actuando como lo está haciendo.

A su juicio, "no es mala idea que el taxi tenga una ley propia y específica", pero consideran que la del Consell "lejos de ser moderna y acorde a los tiempos que vivimos donde la competencia contra el sector del taxi es feroz", es "sectaria, atemporal, antigua, plagada de injusticias y de multitud de obligaciones para el taxista, pero pocas para la administración".

En este sentido, ven necesario que se permita a los taxis tener, "de forma libre", vehículos de hasta nueve plazas para "competir con el transporte turístico y de VTC que se lleva nuestro trabajo en aeropuertos, puertos y hoteles con vehículos más grandes".

Asimismo, el sector considera que se debe permitir que la actividad pueda heredarla sus hijos por fallecimiento o incapacidad "de forma libre y sin trabas, protegiendo siempre y en todo caso situaciones dramáticas que ya se han dado en multitud de ocasiones", así como fomentar que los taxistas se unan para prestar servicios "más eficaces frente a las multinacionales".

De igual modo, urgen a la administración a crear un órgano en el que realmente los taxistas tengan "voz y voto" en todo lo que les afecte ya que subrayan que el Consejo del Taxi solo sirve para que la administración les notifique sus decisiones sin escucharles o haciéndolo de manera "muy parcial". También, piden potenciar una inspección de transportes "eficaz", que "la nueva ley ni contempla para proteger nuestro trabajo", que proteja al sector frente "a los intrusos".

"Exigimos ser escuchados, y no queremos leyes políticas partidistas, sino una ley consensuada por todos con un estudio objetivo de nuestras necesidades y de la situación de competencia desleal e intrusismo, que no la cambien cada vez que se cambia el gobierno y que no la tumben los tribunales", ha subrayado la asociación.

Para los taxistas, la administración "lejos de ayudar a que el sector del taxi prospere y continúe prestando servicio", permite que otros segmentos del transporte "se salten las leyes a la torera y creen un servicio paralelo al taxi". "¿Por qué no toman medidas contra eso? ¿Por qué el esfuerzo que se ha destinado a redactar esta ley no se ha destinado a combatir el intrusismo que sufre el sector? ¿Por qué jamás la administración ha invertido ni un solo euro en el taxi?", se ha preguntado.

En este sentido, ve "escandaloso a la par que vergonzoso" escuchar a la consellera de este departamento, María José Salvador, "hablar de los medios que pone la administración para combatir el intrusismo, cuando lo único que se ha creado es una mesa de trabajo carente de presupuesto, en la que los taxistas solo tiene el derecho al pataleo, pero en la que no se aportan soluciones efectivas para combatirlo y resolverlo".

"Es decadente ver a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decir que no pueden hacer nada, que no tienen recursos para ello, que no pueden destinar efectivos a esas labores, por el contrario, los taxistas seguimos pagando impuestos, teniendo unas de las mejoras flotas de taxis de España, invirtiendo en vehículos híbridos o ecológicos, todo a nuestra costa", lamenta.

Por ello, considera que sería "bueno y aconsejable" que se produjera una reunión entre los responsables de infraestructuras de cada Grupo Parlamentario, la Consellera, el Director General de Transportes y los responsables de cada asociación representativas del sector para que, de "manera abierta", "se aclarara lo que está ocurriendo dentro de los despachos del Complejo Administrativo 9 de Octubre en materia de taxis".