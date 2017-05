Hace ahora una semana dejé escrito en estas «Crónicas sabáticas» que los cuatro diputados de Compromís en el Congreso no habían tenido utilidad alguna para defender los intereses de los valencianos en los Prespuestos Generales. Lo que jamás se me ocurriría es calificarles de inútiles como ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz. En primer lugar, porque no creo que lo sean. En segundo, por respeto a sus cientos miles de votantes. Y en tercero, por educación.

Dicho esto, cabe contextualizar las declaraciones de Díaz. La presidenta andaluza calificó a Podemos, ERC y Compromís de «izquierda inútil» por bloquear en el Senado una moción a favor del Corredor Central ferroviario, cuyos intereses colisionan con los de la Comunidad Valenciana, que aspira a que el Corredor Mediterráneo goce de prioridad.

Susana Díaz pinchó en hueso al mentar a Compromís, una coalición especialmente útil para los intereses del PSPV-PSOE. No en vano, el pacto entre ambas fuerzas les permite gobernar.

Sin embargo, la reacción de Compromís ha resultado desproporcionada. La actitud del senador Carles Mulet es reprochable desde el punto de vista político. Sus formas (rompió una foto de la presidenta andaluza en un pleno y la llamó «gusana» en las redes sociales) son efectistas, pero desacreditan a su partido. Tanto que Mónica Oltra no ha tardado en percibirlo. La vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís admitió este viernes que «todas las partes se han excedido» y sacó la bandera blanca: «La mejor vacuna contra el exceso verbal es el silencio».

La receta de Oltra es la que ha aplicado desde el minuto cero Ximo Puig. Aliado de Díaz en el proceso de primarias del PSOE y socio de Compromís en la Generalitat, el presidente ha optado por el silencio y la cautela, consciente de que en esta «batalla inútil» para sus intereses políticos y para el conjunto de la sociedad valenciana es quien más tiene que perder. En el Consell y en el partido.