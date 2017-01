El Port de València ha rebut el primer contenidor de mobles procedent d’Indonèsia, elaborats amb fusta certificada amb llicència FLEGT, un segell atorgat per la UE a les marques que garanteixen la gestió forestal sostenible i legal en els seus processos.

D’aquesta manera, l’empresa de decoració espanyola ohcielos.com* ha entrat a la història comercial d’Indonèsia, en ser la propietària del primer contenidor certificat amb aquesta llicència. Aquesta acció forma part del pla adoptat per aquest organisme com a resposta al greu problema de la tala il·legal d’arbres que pateixen anualment moltes de les regions del planeta, entre elles Indonèsia, que subministra un terç de les importacions de fusta tropical a la UE, un dels majors consumidors mundials de productes fusters.

Des de l’any 2013, el Reglament de Fusta de la UE prohibeix a les empreses europees comercialitzar fusta i d’altres productes fusters il·legals a la UE. Però a escala mundial, el PNUMA («Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente») i la Interpol estimen que els delictes forestals aconsegueixen un volum d'entre 30.000 a 100.000 milions de dòlars americans anuals, la qual cosa suposa del 10% al 30% del comerç mundial de fusta.

Compromís mediambiental

El compromís amb el medi ambient de l'empresa ohcielos.com ha portat a celebrar en el seu honor un acte commemoratiu en el Port de Jakarta, des del qual ha ixit el primer contenidor amb destinació a Espanya i que va arribar el passat 9 de gener al Port de València.

Es tracta de la primera assignació del certificat FLEGT per part d'Indonèsia, “la millor prova del compromís adquirit pel sector del moble espanyol amb l'òptima gestió mediambiental en els seus processos de fabricació i comercialització”, assegura Paco Costa, CEO d'ohcielos.com. Per a ell, “la demanda al nostre país de mobles elaborats amb materials reciclats és cada vegada major donat que, entre altres avantatges, ofereixen una major resistència davant els tèrmits i la humitat, la qual cosa en conseqüència deriva en un considerable estalvi per al consumidor”.

En plena era del canvi climàtic, la sostenibilitat mediambiental s'ha convertit en un assumpte prioritari per a moltes empreses nacionals i europees, entre les quals s'inclouen les pertanyents al sector del moble i la decoració, que compten amb l'obligació de garantir el manteniment al llarg del temps dels materials i recursos naturals empleats en la fabricació dels seus productes, així com de prestar una especial atenció al procés de tala controlada d'arbres.

*OHCIELOS.COM és una botiga online de decoració que ofereix mobles elaborats amb fustes 100% naturals i altres materials de primera qualitat (cristall, forja, alumini, etc.) i gran durabilitat, pensats per “decorar llars”. Amb oficines a Dénia (Alacant) i centre logístic a València, està formada per un grup de professionals especialitzats en diferents àrees (decoració, disseny, logística, programació, comunicació, etc.). Ara és també la primera empresa d'Espanya en importar fusta amb llicència FLEGT des d'Indonèsia.