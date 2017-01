La lotería vuelve estos días a ilusionar a los valencianos. La venta de décimos para el sorteo de El Niño se ha incrementado hasta el 15 por ciento en algunas administraciones de lotería de la Comunidad Valenciana, donde llegan a formarse colas de hasta hora y media de espera para conseguir un número, parte de la tradición en la fase final de las Navidades.

A unas horas para el 6 de enero, día en el que se repartirán 630 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de El Niño, las oficinas de venta de lotería ya han notado un aumento en sus ventas, especialmente aquellas que han dado algún premio en el Sorteo de Navidad del 22 de diciembre.

La Administración de Lotería de Manises ya incrementó un cinco por ciento sus ventas para el sorteo de Navidad y las previsiones para el de El Niño son "muy optimistas", ya que prevén que crezcan hasta un 15 por ciento.

Su gerente, Rafael Sanchis, ha asegurado a EFE que esta administración, la tercera en ventas a nivel nacional en el sorteo de El Niño, "reparte muchos premios y tenemos mucha demanda, tanta que la colas de gente que quieren adquirir décimos dan la vuelta a la calle".

Imagen de la cola de una administración de lotería del centro de Valencia - MIKEL PONCE

"Participar en una cola para comprar lotería es parte de la ceremonia de la Navidad", asegura Rafael Sanchis, quien confiesa que le llama la atención que algunas personas que comparten la cola durante casi una hora "llegan a hacer amistad e incluso compran el mismo número. Muchos comparten sus ilusiones".

Este despacho, uno de los cinco a nivel nacional que más lotería vende, ya registra desde finales de noviembre colas de entre media hora y 45 minutos para comprar decimos, aunque en los últimos días, afirma Sanchis, "han sido de una hora y media", ya que la venta fuerte de esta administración es en ventanilla.

Además, señala que en el Sorteo Extraordinario de El Niño la gente "es menos maniática" que en el de Navidad, ya que la mayoría de compras de este segundo sorteo se generan por la devolución del primero, y es "menos exigente con las terminaciones, eligen el número al azar".

Lo que ha supuesto una "locura" durante las ventas de el Sorteo de El Niño han sido los décimos acabados en 13, la terminación del Gordo de Navidad del pasado 22 de diciembre, y según explica el gerente de la Administración de Manises, "el mismo día 22 por la tarde agotamos todos los números para El Niño terminados en 13".

Acumulación de gente frente a una administración de lotería de Valencia - MIKEL PONCE

También Amparo Alarcón, gerente de la administración ubicada en el centro comercial de El Saler, que repartió más de 18 millones de euros al vender 150 décimos del segundo premio del sorteo de Navidad, ha notado un "incremento moderado" de las ventas para el Sorteo Extraordinario de El Niño.

Alarcón ha explicado a EFE que este incremento se ha notado en que la gente que ha acudido a cobrar lo ganado en el sorteo de Navidad ha gastado más que el pasado año en comprar décimos para el sorteo del El Niño, cuyo primer premio repartirá 90 millones de euros.

No obstante, ha señalado que a partir del 9 de enero "empiezan los seis meses malos" para las oficinas situadas en centros comerciales "y lo ganado en Navidad nos da para tapar agujeros y pagar los altos alquileres".

No obstante, señala que en las últimas semanas ha habido colas en la administración, e incluso ha tenido que contratar a una amiga para que le "echara una mano", y explica que el día que más se vende es el 21 de diciembre y el 5 de enero, un día antes de cada uno de los sorteos.

También la Administración de Lotería situada en el número 12 de la Plaza Doctor Berenguer Ferrer de Valencia, que en el sorteo de Navidad vendió íntegro uno de los quintos premios, ha registrado un incremento de las ventas para el sorteo del 6 de enero.

"No me queda ni un décimo de mis números fijos y estoy vendiendo ya de lo que me han repuesto" desde Loterías y Apuestas del Estado, ha explicado a EFE Lola Cuesta, gerente de esta administración del barrio de Fuensanta de la capital valenciana.

Incremento previo a los sorteos

La ventanilla es su principal punto de venta de décimos, ya que confiesa que la página que tiene en internet no le funciona, y señala que su administración ya estaba subiendo sus ventas antes de vender el premio de Navidad, y después de hacerlo "mucho más".

Desde la Asociación de administraciones de lotería ANAPAL, su presiente, José Manuel Iborra, señala que aunque aún es difícil valorar si se han incrementado las ventas para el sorteo de El Niño "entendemos que si, porque la progresión en los últimos sorteos ha sido de ascenso".

"El sorteo de Navidad, el más importante del año, registró un incremento en las ventas de algo más del 3 por ciento, un aumento importante en un sorteo que funciona por tradición y en el hay más reservas", asegura Iborra.

Según explica, la venta de lotería en Navidad supone la mitad de la venta de todo el año, cuando hace años era del 20 o el 30 por ciento, y aunque la de El Niño no es tan importante "funciona, especialmente en determinados puntos de venta".