Ya son tres los ciclistas fallecidos tras el brutal accidente del pasado domingo. El corazón del último de ellos, de nombre José Antonio y 28 años de edad, dejaba de latir tras cuatro días de lucha en el Hospital La Fe. Los dos heridos graves, siguen ingresados en la UCI, se salvarán, pero el camino va a ser largo, y las secuelas con las que tendrán que vivir el resto de su vida todavía están por determinarse. Una conductora, borracha y drogada acababa con sus vidas. Era reincidente en el consumo de alcohol al volante, y no había pasado por el curso de reciclaje necesario. Desde el lunes duerme en prisión, aunque las previsiones no le dan más de seis años entre rejas. Es muy probable que antes de ese tiempo vuelva a estar en la calle. Es el sistema que tenemos.

Aquí reside el punto álgido del problema. Por un lado, no se a que esperan las autoridades para prohibir, por completo, el consumo de alcohol al volante. Ni 0,25 ni nada. No es tan difícil. Si vas a conducir nivel del alcohol cero en sangre, ya está. Y por supuesto, nuestros legisladores ya tardan en modificar al alza, muy al alza, un endurecimiento de las penas por conducir bebido. Por suerte o por desgracia los humanos ha quedado demostrado que en cuestiones como esta, aprendemos a base de “palo” y de castigo, más que de conciencia. Si dar positivo en un control implicase multas económicas y retiradas del permiso de circulación ejemplares, más de uno se pensaría lo de coger el coche en dudosas condiciones. Si un “positivo” te deja por poner un ejemplo dos años sin coche, a lo mejor empezamos a arreglar el tema. Si como tanto escuchamos “el coche es la herramienta de trabajo de muchas personas” es tan fácil como no “jugar” con tu pan y no ponerla en riesgo. Como decía Stevie Wonder “Si bebes no conduzcas”, le faltó la coletilla, si te drogas tampoco...

Volviendo a la causante de la desgracia, con retirada del carné a cuestas, y sin haber realizado el curso de reciclaje, en caso de haber sido parada en un control rutinario se le hubiese impuesto una pena de prisión de tres a seis meses, pena que no se cumple si careces de antecedentes penales, multa económica y punto. Ella saldrá a la calle, y rehará su vida. Tres inocentes ya no, y ante eso la ley, tiene que hacer algo.