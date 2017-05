Debe ser que con la primavera me ha dado por meterme a legislador, pero miro a mi alrededor, y sólo veo injusticias, cuestiones que son o deberían ser, de sentido común. La semana pasada desde esta misma columna reclamaba un cambio urgente en las penas para aquellos conductores que conducen bajo los efectos de alcohol. Ayer, la Policía Nacional en Alicante informaba de la detención de un hombre que acumulaba 111 denuncias por robos y delitos contra el patrimonio. No lo han leído ustedes mal, ni a mi se me ha ido el dedo con los unos, son 111. La pasada noche cometió cuatro robos en vehículos. Pesaban sobre el dos requerimientos. La pregunta que usted, como yo, se formula a esta hora es ¿Como es posible que este individuo estuviese en la calle? A mi no me pregunten. Como él sólo Dios sabe los que están en la misma situación en estos momentos, acumulando detenciones y cometiendo fechorías en la calle.

Pasan las décadas, los gobiernos, las reformas en materia de Justicia, pero ésta, es siempre para los mismos, para los que cumplimos la ley. Hemos abonado clausulas suelo, plusvalías en la venta de inmuebles en los que hemos perdido dinero, impuestos de circulación para circular cada vez peor. No se le ocurra dejar el coche en doble fila por que si le ponen una “receta” tendrá que pedir un leasing para pagarla. Es el sistema, es lo que hay, y les cuenten lo que les cuenten, no va a cambiar.

Eran éstas las cosas que yo pensaba venía a cambiar la nueva política, los nuevos, los salvadores, o por lo menos lo intentarían. Pues va a ser que no. Nos hemos metido en una espiral en la que al parecer lo más urgente e importante es cambiar nombres de calles en las principales ciudades, o establecer cruzadas populistas para que TVE no emita en directo la Santa Misa, o empeñarse en que los ciudadanos no podamos coger el coche. El tiempo pasa, las cosas no cambian y nuestros políticos, tampoco.