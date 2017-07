Los políticos hacen política, los jueces y magistrados justicia. Es así de simple. El Alto Tribunal colocó este jueves dos misiles en la línea de flotación del Consell, que aunque no alcanzan la categoría de sentencia firme, deberían llevarse a alguno por delante, más que nada, por la contundencia del contenido de ambos escritos y por que la política alguna vez debería asemejarse a la empresa privada. Cuando respondes ante una junta de accionistas y tienes un cargo de responsabilidad, como metas la pata ya sabes cual será tu próximo destino, la cola del paro. En la política todavía no, ni con los de antes ni con los de ahora.

El auto del TSJCV que anula parcialmente el Decreto plurilingüe del Consell basa su decisión entendiendo que discrimina a los alumnos de enseñanza en castellano y que estos, reciben menos horas lectivas en inglés. Los magistrados concluyen que la norma "introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en lo que entiende, es un claro agravio comparativo en perjuicio del castellano”. Insisto en la gravedad del tema, la justicia entiende que la norma de Marzá es discriminatoria, injustificada, arbitraria y desemboca en un agravio comparativo. No está mal para el gobierno que venía a escuchar a todos y rescatar personas, en un párrafo el TSJCV lo ha retratado.

Pero el día de ayer dio más de si, hay más, y más grave. Una segunda resolución del TSJCV considera que la Generalitat no está cumplimiento con la resolución judicial que acordó la suspensión cautelar del decreto (en su integridad) de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria. Resumido en una línea, se han saltado lo que ordeno el Tribunal. No está mal para un Gobierno que aplaudía desde la oposición cada resolución judicial que se llevaba a algún dirigente de anteriores ejecutivos por delante y que ha demostrado que como el boxeador de mandíbula de cristal, encaja mal los golpes adversos, se ha tambaleado y la cuenta de protección está próxima. La Justicia es como hacienda, es para todos, y para todos igual, si no te gusta, no gobiernes

Mientras, la Comunidad, la educativa y la valenciana espera que se depuren responsabilidades. El Ejecutivo basará su defensa en que no hay sentencia firme, pero cuando un auto judicial en materia educativa te explica que has legislado de forma discriminatoria, injustificada, arbitraria y que eso ha desembocado en un agravio comparativo entre niños valencianos debes tomar medidas. Debe tomarlas señor presidente.