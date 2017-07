El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, propondrá la modificación de la ley que regula este órgano consultivo para permitir que la entidad pueda cesar del cargo a los miembros que estén siendo investigados por un tema de corrupción.

Así lo ha asegurado el científico valenciano en una entrevista con la Agencia EFE, en la que ha señalado que con este cambio de la Ley también perseguirá que las decisiones que se adopten en el CVC sean vinculantes y no sea solo un órgano consultivo.

Dos de los miembros de este órgano, los exdirectores del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Ciscar y el de Castelló Cultural Vicente Farnós están siendo investigados, la primera por presuntas irregularidades en su gestión y el segundo, por el marco del caso Gürtel.

Desde el CVC se ha dicho en varias ocasiones que no pueden ser cesados porque la ley que regula este órgano no lo contempla y ambos han sido instados a renunciar cautelarmente al ejercicio de sus funciones, aunque no lo han hecho.

La actual ley 12/1985, de 30 de octubre, señala que la condición de miembros del CVC se perderá por haber "sido condenado, mediante sentencia firme, a pena que conlleve como accesoria la inhabilitación profesional o política".

La normativa también contempla que se perderá la condición de miembro por fallecimiento, renuncia, expiración del periodo para el cual se obtuvo el nombramiento, por incapacidad declarada o por incurrir en causa de incompatibilidad.

Santiago Grisolía ha asegurado a EFE que considera una "buena idea" la modificación de la normativa y ha indicado que sugerirá al Consell "que así sea".

Se da la circunstancia de que en este mes de julio se cumplen seis años del mandato de los actuales consejeros del Consell Valencià de Cultura, por lo que debería ser renovado.

El Consell Valencià de Cultura está integrado por 21 miembros elegidos por Les Corts Valencianes por mayoría de dos tercios del número de Diputados, de entre las personas de relevante prestigio o reconocidos méritos intelectuales dentro del ámbito cultural valenciano que sean propuestas por los grupos parlamentarios.