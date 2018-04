SanSan Festival 2018 El primer festival de la temporada en la Comunidad Valenciana se despide hasta el año que viene Más de cuarenta grupos indie abren el 2018 musical en Benicàssim durante tres días en un evento al que han asistido 10.000 personas por jornada

Ade Palomar

Los más de cuarenta grupos que han pasado los tres días de festival por los escenarios del SanSan Festival 2018 en Benicàssim han abierto las puertas a la temporada de festivales y revolucionado las ganas de música al aire libre, gastronomía y sol. Sin embargo, este año el buen tiempo no ha acompañado al inicio de Semana Santa en la Comunidad Valenciana y las noches frías han obligado a aguantar el look festivalero tradicional en el armario y volver a coger la chaqueta. El viento tan solo ha influido en detalles de escenario (Lori Meyers no pudo arrancar subiendo su pantalla como de costumbre, pero lo compensó el espectáculo de luz en todas sus canciones) y no en la programación.

Aunque para muchos esta quinta edición del SanSan Festival 2018 no ha tenido su mejor cartel, la asistencia -alrededor de 10.000 personas al día según la organización- demuestra que sigue siendo un festival de nivel. Un festival familiar de día, joven y «cañero» de noche, con la apuesta de DJ’s como Bitchees Deejays (que repitieron sesión en Sansito Club), The Zombie Kids (viernes) o Space Elephants, que en la noche del sábado no han dado tregua y han despedido la fiesta por todo lo alto hasta el próximo año.

Los sansitos y sansitas han disfrutado con espectáculos de artistas jóvenes con los más veteranos, desde Varry Brava o Ñeku a Despistaos o Rulo y la Contrabanda. Y, en la última jornada, uno de los protagonistas ha sido Sidonie, que celebra este 2018 el año de su veinte aniversario y se encuentra en la cresta de la ola. Ojete Calor, The Royal Concept o Juanito Makandé han dejado buen sabor de boca para cerrar la quinta edición.

El recinto de foodtrucks del SanSan Festival 2018 -G.LG.

Benicàssim tiene «suerte» de poder seguir organizando un festival que acoge a tanta gente de todas partes de España, que vienen a la Comunidad a disfrutar de los días libres, el sol y la playa y, desde hace unos años -cinco ya-, de muchos de los mejores grupos y artistas de la música indie nacional.

Un festival concienciado

La campaña contra la violencia machista ha sido uno de los puntos reseñables del SanSan Festival 2018. A lo largo de todo el recinto, numerosos carteles recordaban que actitudes como insistir o llevar a la mujer a tener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol es «agresión sexual». Además, el evento ha contado con la presencia de un «punto violeta» en el que poder denunciar cualquier agresión hacia la mujer con el fin de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres.