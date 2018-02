Política Sandra Gómez compone una Ejecutiva para el PSPV con el 70% de apoyos presidida por el edil Ramón Vilar El concejal de Urbanismo Vicent Sarrià será secretario de Acción Institucional y la portavocía recae en Borja Sanjuán

La nueva secretaria general del Partido Socialista de València, Sandra Gómez, ha diseñado una Ejecutiva con el 70,12% de votos a favor presidida por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en la que también figura como secretario de Acción Institucional el edil de Urbanismo, Vicent Sarrià, y la portavocía recae en Borja Sanjuán, según han informado fuentes socialistas.

La composición de la dirección local del PSPV de València se cerró durante este pasado sábado en el congreso comarcal celebrado en la sede del sindicato UGT-PV. Gómez tomó el cargo con el objetivo de iniciar una "pequeña gran revolución" en el seno socialista y el 'president' y secretario general, Ximo Puig, le alentó a "comerse València" y reconectar con la ciudadanía.

Para conseguirlo, la Ejecutiva dirigida por Gómez estará presidida durante los próximos cuatro años por Ramón Vilar, con Borja Sanjuán al cargo de Portavocía y estrategia política. A estos les siguen Mar Marín como secretaria de Acción feminista, Vicent Sarrià al frente de Acción institucional y Carlos Vila a cargo de la Organización.

La secretaría de Cultura festiva, fallas y tradiciones ha recaído en Pilar Bernabé, la de València inclusiva en Lorena Ramírez, la de Capitalidad y área metropolitana en Fran Sanz, la de Sostenibilidad, cambio climático, alimentación y huerta en Anahí Molinar, la de Desarrollo económico inteligente en Javier Mateo, la de Cultura y desarrollo creativo en Gemma Contreras y la de Desarrollo urbano y movilidad sostenible en Carlos Fernández.

Completan la Comisión Ejecutiva Comarcal Rosa Domínguez, al frente de las Juntas de distrito y participación, Julio Such en Formación, Marta Pérez en Administración, José Marturet en Atención a la militancia y dinamización de agrupaciones y Ruth Sentana a cargo de Comercio, hostelería y mercado.

Activistas

En el congreso comarcal también se cerró el grupo de activistas 'Ens Mou', con Juangra Martínez como coordinador de actividades, Ricardo Campos como responsable de Sanidad, Inma Sánchez de Educación, Jose Ramón de Pueblos de València, Gemma Pérez de Bandas de música, Paulina Cardona en Interculturalidad, Juan Escudero de Pueblo gitano, Elías Pérez en Deportes, Germana Mayordomo en Personas mayores, Toni Hurtado en Protección ciudadana, Esther Ortega de LGTBi, Dora Cabrejas en Redes sociales y Alicia Herreras como encargada de Bienestar animal.

Finalmente, el PSPV de València acordó la coordinadora de Acción Feminista con Mar Marín al frente, seguida de Mayte Montaner como encargada de Igualdad laboral, Concha Gisbert de Políticas públicas, Carmina Palau de Mujeres mayores, Guiomar Gibaja de Mujeres jóvenes, Marina Catalayud en la Lucha contra la violencia de género y Catherine Trujillo en Interculturalidad.

Objetivo: 2019

En su intervención en el cónclave, la nueva secretaria general del PSPV de València aseguró que los socialistas vuelven a "sentirse orgullosos" de un Consell "que mira por los intereses de todos", frente a anteriores legislaturas de una "derecha rancia, antisocial y corrupta". Llamó a seguir este ejemplo para "cambiar el partido" porque València "necesita algo distinto".

"No me presenté para que no cambiara nada, si hacemos siempre lo mismo conseguiremos lo de siempre", manifestó, y apuntó como meta "revolucionar un poco el partido, hacer una pequeña gran revolución", ya que no cree en un "partido endogámico, sino en un partido en constante apertura". "Solo así podremos ganar", advirtió la también primera teniente de Alcaldía, con vistas a las elecciones municipales de 2019 y a "volver ilusionar" a la militancia.

Sandra Gómez exclamó que es "todo un honor" para ella tener la "responsabilidad de ser secretaria general de los socialistas en València y, además, la primera en ocupar este cargo, un hecho que ha agradecido a "todas las mujeres que abrieron el camino".