SÃ¡nchez incluirÃ¡ la consulta a la militancia sobre pactos si gana las primarias

Pedro Sánchez ha protagonizado el primer acto con militantes tras anunciar su candidatura para unas primarias del PSOE todavía sin convocar que se prevén para el próximo mayo. Para ello ha escogido por segunda vez la Comunidad Valenciana (ya reapareció en la localidad de Xirivella el pasado noviembre), esta vez en Castellón frente a casi mil personas que corearon en reiteradas ocasiones «no es no».

La cita pretende también servir de consolidación de las plataformas surgidas en contra de la abstención a un Gobierno del PP, posición que mantuvo el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Éstas criticaron que desde su propia «casa» les «sorprendieron con maniobras cuestionables» y reivindicaron que el PSOE «es más que un grupo de dirigentes con intereses».

Durante su intervención, Sánchez ha transmitido a las bases su compromiso de que si gana las primarias exigirá «la misma lealtad» que se «exigirá» a sí mismo si las pierde y asegurado que incluirá en los estatutos como obligatorio la consulta a la militancia sobre los acuerdos de Gobierno.

En este sentido, ha defendido un PSOE unido, autónomo y libre de injerencias de los «poderes» que trabajan para que apoyen «a la derecha»; de izquierdas, plural, diverso y de liderazgos compartidos; feminista y joven; y que vertebre España, con una mención específica a la inclusión del Partido Socialista de Cataluña.

Sánchez ha expuesto su estrategia de contraposición de cara a un congreso en el que la formación «ha de readaptarse a la sociedad actual»: el de la alianza de las fuerzas progresistas con el PSOE al frente para ser alternativa de Gobierno, o el de la derecha. «La respuesta no es la gran coalición porque no frena el populismo, sino que lo alimenta», afirmó.

No es «el mismo» que hace tres años

Sánchez ha incidido en que no es «el mismo» que hace tres años, puesto que cuenta con «más experiencia y más ganas que nunca de dar lo mejor» de sí mismo «para que el partido renazca». «El 'no es no' es un gran sí a la regeneración política. Ésta ha desaparecido del debate político, pero hoy es más urgente que nunca», comentó.

La cita también ha contado con la presencia de los diputados Odón Elorza y Zaida Cantera -quienes censuraron que su partido se haya abstenido «ante el Gobierno más corrupto de toda Europa» y valoraron de Sánchez «el valor de la palabra dada»-; el exparlamentario europeo Andrés Perelló; el secretario general del partido en Valencia, José Luis Ábalos (el mayor apoyo de Sánchez en esta federación), la diputada asturiana Adriana Lastra; el alcalde de Xirivella, Michel Montaner; y el exsenador y portavoz de los críticos en Castellón, Pep Lluís Grau.

Ahora, la gira de Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE continuará por toda España.