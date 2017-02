Emmarcada en el programa d'activitats de '2017. Any de la Retina a Espanya', la Fundación Retinaplus+ ha posat en marxa una exhibició de realitat virtual interactiva itinerant per Espanya per conscienciar sobre la importància de prevenir la diabetis, una de les principals causes de ceguesa al nostre país. Davall el títol «Mírame y descubre el emocionante mundo del azúcar y la diabetes», esta iniciativa audiovisual que està oberta al públic en general, està pensada també per ensenyar als escolars de Primària i Secundària el necessari de seguir una dieta sana i l'exercici per prevenir la diabetis.

L'exhibició de realitat virtual interactiva, en la qual col·labora la Fundació La Caixa, arribarà la setmana que ve a València, on es podrà veure al CaixaForum de la ciutat, des del 20 fins al 24 de febrer, en horari de 10 a 14 hores, després del seu exitós pas per Palma de Mallorca i Madrid. Les següents ciutats en què es podrà veure el vídeo 3D sobre el metabolisme de la glucosa i els canvis en la diabetis seran: Barcelona, Burgos, Saragossa, Sevilla, Lleida i la Corunya.

La tecnologia, aliada en la lluita contra la diabetis

Es tracta d'una projecció de vídeo 3D Oculus Rift, una tecnologia que permet visualitzar, des de dins de l'organisme, els processos metabòlics relacionats amb el consum d'aliments i les alteracions que desencadenen les complicacions en els pacients amb diabetis, entre elles la ceguesa. La posada en escena amb tecnologia 3D immersiva i els continguts avalats per metges especialistes fan d'este vídeo una experiència única des del punt de vista educatiu.

No més ceguesa evitable

Aproximadament un milió de persones a Espanya tenen algun tipus de discapacitat visual deguda a malalties de la retina, especialment per retinopatia diabètica, DMAE i alta miopia. Pel que fa a la diabetis el 50% de persones cegues per aquesta malaltia mai van acudir a l'oftalmòleg i tan sols el 20-30% dels diabètics se sotmet a una revisió anual de retina per detectar malalties visuals vinculades a aquesta malaltia que pot conduir a la ceguesa si no es tracta a temps.

A través de la iniciativa «Mírame y descubre el emocionante mundo del azúcar y la diabetes», des de la Fundación Retinaplus+ es vol cridar l'atenció sobre el fet que tot i que la retinopatia diabètica és la primera causa de ceguesa irreversible en edat laboral, curiosament és també una afecció visual evitable si s'aconsegueix detectar i tractar a temps, aconseguint evitar la pèrdua greu de visió en la majoria dels casos.

Programes educatius i plataforma tecnològica

'2017. Any de la Retina a Espanya'es vertebra en un ampli programa que inclou múltiples accions científiques, formatives i de sensibilització social, a través de suports i eines a disposició dels diferents usuaris. A més de l'exhibició itinerant de l'audiovisual, «Mírame y descubre el emocionante mundo del azúcar y la diabetes», destaca:

Desenvolupament de la Plataforma Multidisciplinar de Diabetis, que té com a objectiu facilitar la comunicació i l'abordatge multidisciplinari de les diferents especialitats mèdiques implicades en el maneig dels pacients amb diabetis. Per això, es desenvoluparà una plataforma en línia que facilite la comunicació entre els diferents especialistes, que comptarà amb les mesures de seguretat que s'exigeixen per al maneig de les dades de salut.

Guia de direcció de la Plataforma Multidisciplinar de Diabetis. S'editarà una guia sobre el maneig de la plataforma abans descrita en l'elaboració participaran els metges especialistes implicats en el seu desenvolupament.

Programa sobre Degeneració Macular Associada a l'Edat sensibilitzant la població sobre la importància del diagnòstic i tractament precoç d'esta malaltia. Per a això, es distribuirà un autotest, validat per especialistes en retina, que permet classificar el risc de desenvolupar aquesta malaltia i per tant les recomanacions pel que fa a revisions oftalmològiques.

Programa sobre Alta Miopia sensibilitzant la població sobre la importància del diagnòstic i tractament precoç d'aquesta malaltia.

Programa de suport a la recerca en Retina organitzat en col·laboració amb la Societat Espanyola de Retina i Vitri (SERV) i que inclou l'organització i finançament d'estudis d'investigació clínica.

Organització de nombrosos congressos, cursos i reunions científiques a nivell nacional sobre les malalties de la retina i reunions amb associacions de pacients.