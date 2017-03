Ruzafa Real Estate preveu que el preu de l'habitatge en Russafa augmentarÃ  un 7% en els propers dos anys

El preu de l'habitatge al barri de Russafa augmentarà un 7% en els propers dos anys, segons dades pròpies analitzades per la immobiliària Ruzafa Real Estate.

Ja en els últims dos anys, el barri va registrar un increment en el preu de les propietats al barri del 6%. Això demostra una forta consolidació de Russafa com la destinació premium de les inversions immobiliàries a València.

Ruzafa Real Estate preveu que especialment a partir del mes d'abril d'aquest any i fins a octubre, hi haja una lleu pujada dels preus que es mantindrà estable.

“Ruzafa seguirà pujant de preu i revaloritzant-se perquè és el barri de moda, punt. A més l'oferta immobiliària a la zona no és excessiva i la seua proposta de valor està realment consolidada”, va dir Juan Mafé, soci director de Ruzafa Real Estate.

Russafa és el barri de major dinamisme immobiliari a València. Com diu Juan Mafé: “Estem parlant del barri on tots volen estar; un barri que desprèn art art i cultura amb molt bona base de comerços de la zona, molt popular de València”.

El citat augment i les previsions a la zona no són casuals. Segons afegeix, “Russafa està ara al punt més àlgid, tant per als inversors valencians com per als internacionals”.

Ruzafa Real Estate remarca que hi ha hagut una pujada de demanda estrangera a València des de mitjans de 2016, especialment a la zona. Tan sols en els primers sis mesos de vida de l’empresa, que va ser fundada en l'últim estiu, Ruzafa Real Estate ha tramitat cartes d'intenció d'inversors Golden Visa per valor de deu milions d'euros, procedents de països com Turquia, Rússia o Veneçuela.

La seu de Ruzafa Real Estate és Sohotel, un hotel que ha recuperat un edifici sencer de Russafa, situat en Gran Via Germanies, 32, i que és propietat de Juan Mafé i el seu germà Carlos.