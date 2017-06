El Rugby Club Valencia, preparado para afrontar este fin de semana la segunda fase de la Copa de la Reina 7s

Todo está preparado para albergar el Grand Prix Sevens Series Copa de la Reina de Rugby femenino, que se disputará este fin de semana en el Polideportivo Quatre Carreres de Valencia. La primera etapa de este campeonato se disputó el pasado fin de semana en Madrid y el equipo de la capital del Turia, el Tecnidex Valencia, se clasificó en la séptima posición.

Mayte Pellicer, jugadora del Tecnidex Valencia, valora la Copa de la Reina: «Es un gran evento donde van a competir las mejores jugadoras de España y además se le está dando mucha repercusión mediática. Por lo tanto las consecuencias más importantes para nosotras son el hecho de que el rugby pueda llegar a todas las niñas de Valencia, que conozcan nuestro deporte y que se animen a probarlo, y que los y las aficionadas al rugby puedan disfrutar de rugby del mejor nivel en su ciudad. Por otro lado, que el Rugby Club Valencia (RCV) esté organizando este evento coloca a nuestra ciudad en el mapa rugbístico, el hecho de ser una sede junto a las grandes ciudades del rugby en España (Madrid y Valladolid) es un gran reto para nosotros, pero creemos que es necesario dar ese paso para darle visibilidad al rugby y en especial al rugby femenino en nuestra ciudad».

Los partidos comenzarán el sábado 17 de junio a las 16 horas y finalizarán a las 20 horas. Y, el domingo 18, se disputarán de 10 a 13:20 horas. Los equipos que competirán en esta segunda fase están divididos en tres grupos. Grupo A (Olímpico Escrapalia, XV Hortaleza RC, Tecnidex Valencia y ADI Industriales), Grupo B (CR Cisneros, XV Sanse Scrum, Jabatos RC y CR El Salvador), y el Grupo C (CR Majadahonda, Crat U. Coruña, CDU Sevilla y Rugby Albeitar). Será en la tercera jornada, que tendrá lugar la tercera en el Campos de Pepe Rojo, en Valladolid, los días 1 y 2 de julio, cuando se decida el campeonato.

El Rugby Club Valencia, como entidad que actualmente gestiona el Polideportivo Municipal Quatre Carreres, será promotor de la segunda jornada del torneo. La competición femenina se desarrollará con una dinámica y sistema de puntuación similar a las Women’s Seven World Series. Los doce equipos pelearán por obtener el primer título de campeón del Grand Prix Sevens Series Copa de la Reina. Habilitándose, también, el descenso y ascenso al mismo mediante un sistema de competición abierto a cualquier club interesado.

Entrevista a Mayte Pellicer, jugadora del Tecnidex

Una de las jugadoras dijo que la mayoría descubre el rugby cuando está en la Universidad. ¿Por qué se llega tan tarde a este deporte?

El rugby es un deporte minoritario, y como tal, es un gran desconocido para la población en general. Hace unos años no existía prácticamente la promoción de los deportes minoritarios. Además, el rugby ha sido considerado tradicionalmente como un deporte masculino, lo cual ha hecho que las niñas no lo conozcan y que aquellas que lo conocen no lo jueguen porque no hay equipos femeninos de categorías inferiores y quizá haya un poco de reparo todavía en jugar con los chicos.

De todos modos, esto está cambiando. Hoy los clubes le dan más importancia a la base y a fomentar nuestro deporte entre niños y niñas, cada vez se ven más niñas en los campos, y creemos que ese es el objetivo fundamental: cuantas más niñas haya en los campos, más subirá el nivel del rugby femenino en España.

Además, el rango de edad es muy amplio (hasta los 45 años). ¿Por qué no afecta tanto la edad como en otros deportes? (en la natación, por ejemplo, la edad de retirada ronda los 30)

En el rugby, aunque son fundamentales capacidades físicas como la velocidad, la fuerza y la resistencia, tiene mucha importancia también la táctica, con un gran componente de toma de decisiones que está muy basado en la experiencia. Quizá las jugadoras más mayores no son las más rápidas o resistentes (aunque a veces sí lo son) pero tienen mucha experiencia en el campo y pueden ayudar a coordinar o dirigir al equipo a la hora de tomar decisiones, y además pueden ser más inteligentes a la hora de dosificar los esfuerzos.

Por otro lado, el rugby tiene varias posiciones en el campo muy diferenciadas, esto hace que perfiles físicos muy diferentes tengan cabida en el juego. Cada posición tiene un objetivo y no todas requieren la predominancia de las mismas capacidades físicas.

Al mismo tiempo, el rugby es un deporte que engancha, es un deporte de equipo muy social y nos consideramos una gran familia. Las jugadoras cuando cuelgan las botas suelen seguir vinculadas a este deporte, y muchas de ellas vuelven a jugar, siempre nos llama volver a los campos.

4.¿Hay buen nivel en España de rugby femenino?

La selección española femenina está compitiendo al máximo nivel posible en sus dos modalidades, rugby 7 y rugby 15. La división de honor, tiene un gran nivel, sobre todo si tenemos en cuenta el número de fichas federativas que tenemos. Obviamente todavía existen diferencias con las grandes potencias del rugby como son Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda o Australia, pero hay que tener en cuenta la tradición que tienen estos países y la cantidad de equipos y jugadoras con los que cuentan. España hace un gran papel en las competiciones internacionales a pesar de que las ligas femeninas no está profesionalizadas y que no existe mucha tradición. De todos modos, las cosas están cambiando, cada vez hay más niñas que juegan y se está promocionando más los deportes minoritarios y el deporte femenino. Esperamos que esto tenga repercusión también en las competiciones internacionales a corto plazo.