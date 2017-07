RubÃ©n Moreno: Â«Si se mantiene el pulso no serÃ¡ viable celebrar el congreso en Valencia a corto plazoÂ»

Rubén Moreno compagina desde mediados del mes de junio sus tareas en el Congreso como coordinador de las comisiones parlamentarias del grupo popular con la presidencia de la gestora del PP en la provincia de Valencia. Aunque cree que la formación se ha «pacificado» no descarta que el congreso provincial y los locales no se celebren hasta que pasen las elecciones de 2019.

—¿Cómo se encontró el partido?

—No muy diferente a otras provincias o formaciones como el PSOE, conforme han dejado en evidencia sus congresos regionales. Con todo, los casos más evidentes en los que hubo problemas fueron Cantabria y La Rioja.

—¿Cómo se decidió constituir la gestora?

—La gestora no fue una imposición de la dirección nacional, sino que surgió como un acuerdo entre todas las partes. En Valencia había una confrontación que puede ser normal ante un congreso, pero lo que no debe conducir es a la fractura del partido. Se sopesó mucho lo que había que hacer, ya que en paralelo se estaban produciendo problemas en otras provincias y en las sedes locales. De hecho, era relativamente fácil que se generara una separación bipolar entre los seguidores de los distintos candidatos que provocara una reacción en cadena.

—¿Cabe la posibilidad de que no se celebre el congreso provincial ni los locales antes de las elecciones de 2019?

—Confío en que no, pero es una situación que puede darse. El mandato de la gestora es de seis meses prorrogables a otros seis más.

—¿De qué va a depender?

—De los candidatos que tengamos. El coordinador general ya ha dejado claro que mientras no esté convocado el congreso no se puede realizar campaña. Si se mantiene el pulso y la actividad «electoral» no resultará viable la celebración del congreso a corto plazo.

—¿Solucionaría el problema que los candidatos que se habían postulado den paso a nombres nuevos?

—Mientras no haya un congreso convocado no hay candidatos. Nuestra intención es que se convoque en las condiciones de mayor normalidad posible y que su resultado, sea cual sea, no fracture al partido. Puede haber más de un candidato, pero cuando se elija a uno todo el partido tiene que estar con él. Y el que gane no debe excluir a quienes no le hayan avalado. Esa premisa es fundamental y no veíamos ese escenario, de ahí que se decidiera nombrar una gestora.

—¿Cómo se va solucionar la interinidad en una plaza tan importante en términos electorales como Valencia?

—La ciudad de Valencia constituye una pieza clave por su tamaño. Somos conscientes de que para el PP es una plaza fundamental junto a la provincia y con estos temas no se puede bromear.

—¿Pero si no se convoca el congreso se llegará a las elecciones con una gestora?

—El candidato a la Alcaldía no tiene que ser necesariamente el presidente de la gestora. No es mi caso, porque no me voy a presentar a nada. El cabeza de lista por la ciudad de Valencia lo decidirá el comité ejecutivo nacional con independencia de que sea el presidente local, el de la gestora u otra persona.

—¿Comparte la opinión de la dirección nacional de que el partido ya está pacificado en Valencia?

—Absolutamente. Eso no quiere decir que los cinco miembros de la gestora no nos cueste hablar con todo el mundo con el que lo tenemos que hacer. Buscamos un equilibrio y la gente está respondiendo.

—¿Cuál sería el escenario ideal?

—Hay que borrar con eterno olvido las pasadas discordias. Un candidato de consenso para el congreso provincial sería maravilloso, pero si hay más de uno se debe elegir con absoluta libertad y que no acarree consecuencias para el que no logre ganar. Si no hay unidad no se gobierna y no se puede servir a la gente. El que no tenga como objetivo servir a la ciudadanía lo que tiene que hacer es retirarse de la política.

—¿Ve a Isabel Bonig como candidata a la Presidencia de la Generalitat?

—Sin ningún género de dudas. Está haciendo una gran labor y resultó elegida en un congreso con una amplísima mayoría. Existe unanimidad respecto a que Isabel Bonig es la líder que necesita el partido en la Comunidad Valenciana.

—¿Teme que el devenir judicial del caso Taula pueda afectar al PP?

—No. En el partido somos 22.000 cargos y la posibilidad de que alguno haya cometido un hecho ilegal existe. Lo que hemos hecho es perseguirlo y prevenirlo tomando medidas para que no suceda. En 2015 el PP aprobó en solitario una reforma legislativa con setenta medidas que han acelerado casos que no habían sido juzgados. Con todo, la ciudadanía distingue entre los casos de corrupción y la actividad que realizan los partidos políticos, que resulta esencial en una democracia.