El jucio sobre supuestas irregularidades en el congreso regional del PPCV que proclamó presidenta regional a Isabel Bonig se ha desarrollado este jueves en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Valencia con la petición por parte del demandante, José Luis Bayo, de que se anulara todo el proceso.

El que se presentó inicialmente como rival de la líder de los populares valencianos alegaba vulneración del derecho de asociación y se retiró de la carrera una vez proclamado precandidato cuando la juez desestimó suspender la votación de primarias como él había solicitado como medida cautelar.

Una vez celebrado el cónclave, amplió la demanda por considerar que la convocatoria de la Junta Directiva Regional no se había realizado «en tiempo y forma como dicen los estatutos» y porque Bonig y él no habían concurrido al proceso en igualdad de condiciones. Según hizo constar en su reclamación, ni había tenido acceso al censo de afiliados ni ayuda del gabinete de prensa del PPCV, mientras Bonig disponía de todo ello.

La juez, sin embargo, ha iniciado el jucio acotando todas estas cuestiones para tratar únicamente dos: el acceso al censo electoral por parte de de los candidatos y los plazos en la convocatoria de la Junta Directiva Regional.

En cuanto a la primera, el letrado de Bayo ha justificado la afirmación de que Bonig sí disponía del censo en que es la «única» candidata «de toda España» a la que no se le anuló ningún aval -presentó 7.228-, mientras que a Bayo se le anularon 44 de unos 200 que llevó. «No se nos puede pedir una prueba diabólica para demostrarlo, pero si aporta 7.228 avales y no se anula ninguno, es que tenía el censo», ha manifestado.

Además, este abogado ha afirmado que desde Génova se mandó una circular al COC en la que se pedía que se facilitara a los candidatos (no precandidatos) la posibilidad de difundir sus proyectos a los afiliados. Sin embargo, esta opción no se le dio a Bayo pese a la instrucción desde la dirección nacional.

Respecto a la Junta, que tuvo lugar el 13 de febrero, ha defendido que el acta de la misma les llegó hace apenas una semana y que ésta se convocó únicamente con cinco días de antelación cuando supone un incumplimiento de los estatutos, con lo que muchas personas no pudieron asistir. Un motivo por el que pedían que se anularan todas las decisiones que adoptó este órgano.

Jorge Bellver, a su llegada a los juzgados para declarar como testigo - ROBER SOLSONA

Tanto la Fiscalía como el abogado del PPCV difieren de esta postura. Ambos han cuestionado los cinco días a los que se ha referido Bayo para convocar la Junta porque éstos no estaban fijados en ningún sitio al encontrarse en estatutos nuevos del partido que se aprobaron después de la convocatoria. Igualmente, han destacado que ésta no se impugnó por ningún miembro.

En cuanto al censo, han remarcado que un mandato legal prohíbe a los candidatos tener acceso a él para salvaguardar la protección de datos. A Bayo, tras solicitarlo varias veces, se le dio la opción de ir a cada delegación provincial del partido para consultar los datos unos días antes de presentar avales, pero no acudió.

La Fiscalía, por tanto, entiende que no existe trato de favor hacia Bonig en el proceso y que, por tanto, no se ha conculcado ningún derecho.

Los testigos

Durante el juicio han comparecido varios testigos. El primero ha sido el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret. Su declaración no ha aclarado las dudas que se trataban porque no recordaba muchos aspectos por los que se le ha preguntado. Ni cuántas personas asistieron a la Junta, ni si se aprobó allí el Reglamento del Congreso, ni si los candidatos pudieron acceder al censo.

Posteriormente, ha llegado el turno del que fue jefe de campaña de Bayo, Jesús Crespo, quien ha comentado que en el partido existía «rumorología» de que la convocatoria de la Junta no se había realizado correctamente y que le consta que en la reunión «faltaba gente». Sobre el censo, ha reiterado que se solicitó «en muchas ocasiones» acceder a él y cuando se les permitió, «era tarde». «Se nos dijo un jueves que Bayo podía ir a las tres sedes provinciales para verlo, pero no había tiempo material para ello porque la entrega de avales era el lunes», ha explicado.

Según ha declarado, no han tenido «la más mínima colaboración» del Comité Organizador del Congreso (COC). En este sentido, ha asegurado que no pudieron trasladar el proyecto interno ni a los afiliados ni a los inscritos que querían votar: «En campaña la gente estaba desinformada. Hemos tenido todas las trabas. No hemos contado ni con media ayuda. Si esto era un proceso limpio se tendría que haber colaborado», ha lamentado.

Por último, tanto el que fuera presidente del COC, Jorge Bellver, como el gerente del PPCV Juan Gasó, han asegurado que ninguno de los candidatos pidieron enviar información a través del partido. Gasó ha indicado que sólo él tiene acceso al censo de afiliados y nadie más, ni siquiera Bonig.