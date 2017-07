Ribó, sobre las declaraciones de Grezzi tras la muerte de Blesa: «No me gustan, pero no son insultantes»

Joan Ribó ha admitido que no le gustan ni le parecen "positivas" las manifestaciones del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, sobre el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en Twitter tras su muerte, aunque ha defendido que "no son insultantes".

A preguntas de los periodistas sobre su valoración de estos comentarios y si iba a tomar alguna medida contra el concejal, el alcalde de València ha defendido que cada uno tiene "su libertad personal" y no iba a "tomar medida de ningún tipo" contra el edil porque considera que "no toca".

"Se lo he comentado esta mañana al concejal: no me parecen positivas y lo quiero decir con claridad. Mis padres me enseñaron que a los muertos se les tenía que respetar y por tanto, no me parecen positivas", ha apuntado Ribó.

No obstante, el alcalde ha asegurado que las declaraciones de Grezzi "tampoco son en ningún momento insultantes; son una referencia al pasado y creo que forma parte de sus manifestaciones personales y en ningún momento vinculadas al Ayuntamiento".

"A mí no me gustan, está claro, pero hasta ahí. No pienso tomar ninguna medida de ningún tipo porque creo que no toca. Cada uno tiene sus planteamientos y su libertad personal, independientemente de que no me gusten. Y a mí, no me han gustado", ha reiterado.

Para el alcalde, cuando una persona ha muerto "lo que hay que hacer es lo que hace la Justicia", en referencia a que la responsabilidad penal se extingue con la muerte si bien la responsabilidad civil puede afectar a los posibles herederos.