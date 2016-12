La receta de Mónica Oltra ante la crisis de Podemos

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha confiado en que en Podemos "sepan encontrar los caminos del encuentro" y ha subrayado que a ella le gustan "los proyectos donde se hace equipo", como es el caso de la coalición valenciana.

Oltra se ha pronunciado en estos términos durante una visita a la residencia para personas mayores Hermanitas de los ancianos desamparados de Valencia a preguntas de los medios sobre las diferencias expresadas entre las "facciones" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de su 'número 2', Íñigo Errejón.

La vicepresidenta valenciana ha bromeado con el hecho de que la congregación religiosa es un buen sitio para hacer esa pregunta porque "se respira paz" y ha agregado que a ella le gustan "los proyectos donde se hace equipo, como Compromís". No obstante, ha recalcado que no tiene "ninguna opinión sobre la vida interna" de otros partidos porque a ella no le agrada que opinen del suyo.

Interrogada por qué le parece que Iglesias y Errejón manifiesten sus posturas en público, Oltra ha comentado: "Nosotros en Compromís solemos expresar las opiniones en público; las opiniones muchas veces son plurales y diversas y, después, nos sentamos y llegamos a conclusiones en las que todo el mundo cede un poco, esta es nuestra fórmula".

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha afirmado hoy que algunos en su partido "confunden el debate de ideas con 140 caracteres" que caben en un tuit y ha considerado que el actual "ruido" en las redes sociales "pone en evidencia la soledad intelectual de algunos".