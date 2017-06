Rambla defiende que la ampliación de Feria Valencia era «buena y necesaria»

El exconseller de Economía, Hacienda y Empleo durante el primer plan de modernización de Feria Valencia, Vicente Rambla, se ha mostrado convencido de que la decisión se tomó "en la mejor buena fe del mundo", era "buena y necesaria" y en aquel contexto económico de bonanza fue apoyada de manera "unánime" por instituciones, empresarios y sociedad, porque "era la que había que tomar".

Así se ha pronunciado el que también fuera vicepresidente de la Generalitat en su comparecencia en la comisión que investiga en Les Corts la gestión de Feria Valencia, en relación al proyecto de ampliación que inició con un presupuesto de 200 millones que finalmente ascendió a más de 500 y se sitúa en torno a los 1.000 millones si se incluyen gastos financieros, una operación que fue respaldada por la Generalitat.

Rambla ha pedido evaluar el proyecto desde la perspectiva de aquella época, en la que las expectativas de negocio "aconsejaban llevar adelante ese proyecto" y ha reiterado que "podrá discutirse si los sillones son los que habría que haber comprado o debían ser más baratos o si poner madera en una pared, muchas cosas, pero la decisión política de ampliar tenía todo el sentido del mundo".

"Es una decisión necesaria, que se basa en una demanda social y un clamor empresarial y a partir de ahí es verdad que de los 325 originales se han producido unos gastos adicionales y había que hacer frente, pero si las cosas hubieran ido como era lo normal, no optimista, Feria Valencia hubiera podido cumplir sus compromisos y la Generalitat también", ha dicho en referencia a los compromisos de aportación plurianual a la institución, "como sigue haciendo".

Así, ha insistido en que "fue una decisión buena" y "no se alzaron voces diciendo que Feria Valencia no necesitaba una ampliación" porque en 2002, dado el contexto económico, la feria "empezaba a tener serios problemas de desarrollo".

«Garantías se tomaron»

Preguntado sobre la comisión de seguimiento del convenio firmado por Generalitat y Feria Valencia para vigilar el cumplimiento del convenio para la ampliación, ha indicado que "si no se hizo tenía que haberse hecho, pero eso no puede llevar a la conclusión de que desde la Generalitat no se hizo un seguimiento constante", ya que le consta ha asegurado_que hubo "seguimiento continuo" aunque no se plasmara en un acta. "Garantías se tomaron todas las que en aquel momento era razonable tomar", ha incidido.

Vicente Rambla ha asegurado que el proyecto que se sacó adelante era el que se estimó oportuno por parte de los órganos de la institución y ha recordado que cinco años después se impulsó una segunda ampliación. Ahora, ha celebrado, "nadie va a poner en duda que en este momento tenemos un recinto ferial de primer nivel", al que ha deseado éxitos.

Sobre el incremento del presupuesto de la ampliación, ha señalado que esos aumentos vienen "en el trazo fino", en parte determinadas por la necesidad de cumplir con los requisitos del plan general de València, para incidir en que el plan se desarrolló sin tener en cuenta una crisis "anormal" como la que sobrevino, que tampoco advirtió el FMI o la Reserva Federal.

Congreso del PP de 2008

Por otra parte, la diputada del PSPV Sabina Escrig le ha preguntado sobre la contratación de Orange Market con Feria Valencia y la relación de esa empresa con el PP. Rambla ha asegurado no saber cuándo comenzó la relación de los 'populares' con Orange Market y también desconocer "cómo se contrató ni quienes participaron" en el contrato con la institución ferial. "De lo que no sé no voy a hablar", ha dicho.

"Desconozco si Orange Market trabajaba para Feria Valencia, desconozco en qué términos trabajaba, supongo que trabajaba con más gente", ha dicho. Además, preguntado sobre si sabe si desde el PP se medió para que Feria contratara a esa empresa, ha indicado: "No lo sé, por supuesto que no lo sé, y yo desde luego no".

Sobre el congreso que el PP celebró en 2008 en el recinto ferial y la deuda contraída, ha manifestado también desconocer los términos y responsables de la firma del contrato y ha indicado que, en todo caso, "no debe estar eso muy claro y hay un juicio en Madrid" que espera esclarezca los hechos.

«Instrumento de primerísimo nivel»

Previamente ha comparecido otro exconseller de Economía, Enrique Verdeguer, que ostentó el cargo entre junio de 2011 y enero de 2012 y ha coincidido en la dificultad de analizar lo ocurrido a principios de siglo con la perspectiva actual porque "las decisiones se toman en un contexto".

Ha asegurado que Feria Valencia es "un instrumento para la Comunidad Valenciana de primerísimo nivel y con un potencial tremendo" y ha apelado a la sociedad valenciana en su conjunto a unirse en torno a ella.

No obstante, Verdeguer ha confesado en tono irónico que pese a su importancia, él "no dormía muchas noches y no era por Feria Valencia", sino por una situación financiera "complicadísima" especialmente en el último trimestre de 2011, con vencimientos que había que afrontar y sin liquidez para hacerlo.

En relación a los denominados sobrecostes, ha instado a ser "rigurosos" porque pueden ser por muchas cosas, como proyectos de ingeniería mal diseñados o nuevas necesidades, y siempre se piensa en que "alguien se ha llevado algo".