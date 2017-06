Puig promete integración mientras Ábalos le afea la incomunicación de los últimos años

La fecha prevista salió adelante y el PSPV-PSOE celebrará su próximo Congreso Ordinario el último fin de semana de julio después de que este viernes lo acordara el comité nacional del partido. El encuentro contó con varias voces críticas como las de los alcaldes de Godella (Voro Soler) y de Elche (Alejandro Soler), quienes pidieron que el cónclave se retrasara a septiembre. Otros cargos como el líder provincial en Castellón, Francesc Colomer, expusieron la necesidad de renovación en Blanquerías.

En el otro lado -y pese a su apoyo a Pedro Sánchez en las primarias, al contrario que Puig, quien se decantó por Susana Díaz- el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, intervino para desterrar la idea de un congreso en septiembre debido a que no puede coincidir con el debate del estado de la Comunidad. También defendieron la gestión de Puig Vicent Sarriá, José María Ángel o Herick Campos. Tras la discusión, ningún voto en contra de la celebración en julio.

Durante su discurso en el comité nacional, el líder de los socialistas valencianos propuso mayor participación de las bases a través de primarias abiertas para elegir a los candidatos en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Aprovechó una vez más para felicitar a Pedro Sánchez por su victoria en las primarias y pedir lealtad hacia él, además de reinvindicar la necesidad de un PSPV «renovado que salga de la zona de confort». Desde su papel institucional, remarcó que «la única forma de conseguir avances es gobernando», en referencia al Ejecutivo que comparte con Compromís.

Al encuentro de este viernes no acudió el portavoz del PSOE y secretario provincial en Valencia José Luis Ábalos, quien mantuvo una reunión con Puig al mediodía. Durante la cita, el líder del PSPV le prometió integración, pero Ábalos le recriminó la incomunicación de los últimos años, según fuentes de su entorno. Concretamente, se refieren a gestos como que no haya contado con ninguna de las tres direcciones provinciales o que no les incorporara en listas para las elecciones autonómicas.

Aunque todavía no está claro que se pudiera postular una candidatura alternativa a Puig, Ábalos dejaba la puerta abierta durante una comparecencia por la mañana. «Es un proceso abierto que se realiza para que se puedan presentar más candidatos, la credibilidad de este sistema pasa por garantizar esta posibilidad», afirmaba.

Los sanchistas no ven con buenos ojos que las riendas del partido pudieran tomarlas únicamente cargos que han apoyado a Susana Díaz pese a la promesa de integración de Puig, aunque tratan de evitar confirmar que plantarán batalla.

El líder del PSPV, por su parte, afirmó aseguró que respetaría que se postulase otro candidato, aunque indicó que «en estos momentos la salud tanto institucional como organizativamente desde la cohesión es positiva», por lo que cree «fundamental» la «unidad y la diversidad interna».

En cuanto a la reunión con Ábalos, señaló que se desarrolló con «afecto». A su juicio, su nombramiento como portavoz es «una muy buena decisión para los socialistas valencianos», por lo que «personalmente» le gustaría «que no fuera durante estos primeros días sino que se consolidara».

Calendario

El calendario congresual propuesto al comité nacional comienza al día siguiente del cónclave federal y contempla que el 19 y 20 de junio se podrán presentar las precandidaturas a la secretaría general, del 21 junio al 2 de julio se recogerán avales (se necesita el 10 % del censo, 1.841 avales) y el 16 de julio serían las primarias.

Del 19 al 22 de julio se celebrarían las asambleas locales para la elección de delegados y presentación de enmiendas, y del 28 al 30 de julio tendrá lugar el XIII congreso nacional.