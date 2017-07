Puig aspira a la transferencia a la Generalitat de las competencias de Cercanías y puertos del Estados

El recién proclamado secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha mostrado en su discurso de clausura del decimotercer congreso de esta federación socialista su aspiración a que el Gobierno central transfiera a la Generalitat Valenciana las competencias de los trenes de Cercanías y de los puertos.

Asimismo, ha aprovechado para anunciar que no optará a la reelección. «Este es el último proceso orgánico al que me voy a presentar. Todos me conocéis y con más o menos afecto sabéis que nunca he podido tener más orgullo que por ser secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat», ha manifestado, aclamado entre aplausos de los más de 400 delegados acreditados y resto de invitados y militantes.

Sobre la asunción de competencias de la gestión ferroviaria, ha argumentado que «si no saben» como acometer las inversiones necesarias en la Comunidad Valenciana desde Madrid, el Consell puede asumirlo, mientras que de las terminales portuarias, ha anticipado que van a «pedir» oficialmente esta parcela de poder «porque eso es economía real y puestos de trabajo».

También ha opinado que «los ayuntamientos hoy ya son Estados», por las responsabilidades que asumen, como otras administraciones, y ha reivindicado la condición de comunidad histórica de su territorio, tal como refleja su Estatuto de Autonomía: «No pasa nada, porque estamos en una España compartida».

A su juicio, «hemos de pasar de la España castiza a la España abierta, y eso lo dijo Quintana, un peligroso rojo en la Transición», ha comentado con ironía. «Incluso para la Comunidad de Madrid hay ciertas cosas que no se plantean bien, pero no puede haber dumping social», ha apostillado.

«Mirar a Europa»

«Necesitamos mirar a Europa, somos tan valencianistas como internacionalistas, pero tenemos que rescatar Europa de los burócratas y de la derecha, para tener un Estado del Bienestar», es su objetivo.

En una intervención en la que ha alternado el valenciano y el castellano, ha reafirmado el espíritu «valencianista» de su proyecto político, con el matiz de que no es «excluyente» y acerca de la cuestión concreta del idioma, ha enfatizado que «no es un problema, es una riqueza tener dos lenguas en un país».

El secretario general, entre aplausos y abrazos de sus compañeros, junto a Joan Lerma - JUAN CARLOS SOLER

Y ha aludido sin nombrarlo al PP por su política lingüística: «Son aquellos que no quieren la igualdad para el valenciano quienes deben dar explicaciones». Asimismo, ha reivindicado figuras literarias de ambas lenguas. «Somos de Vicent Estellés y de Miguel Hernández, de Paco Brines y de Joanot Martorell».

Entre los invitados a esta clausura, Puig ha dado las gracias a Eva Ortiz, secretaria general del Partido Popular Comunidad Valenciana (PPCV): «Tu presencia es síntoma de madurez democrática: somos adversarios, pero nunca enemigos».

Acto seguido, ha agradecido también a los representantes de Compromís, entre ellos el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, su asistencia y ha mostrado la pluma con la que firmó el acuerdo del Botánico. «Hoy lo volvería a firmar con más fuerza, porque gracias a ese acuerdo ha mejorado la vida de las personas», ha afirmado, tras recordar también con gratitud a «también los compañeros de Podemos», que han dado soporte» a este gobierno autonómico. No había presencia de esta formación política en el cónclave socialista.

«Quedan dos años de legislatura que son decisivos y llevaremos adelante aquello a lo que nos comprometimos», se ha comprometido, tras un recuerdo a dirigentes clave en la historia de su partido como Joan Lerma o Joan Ignasi Pla.

En clave interna, ha señalado que existen «diferentes posicionamientos», pero que se comparten «los mismos objetivos». Es más, «después de las primarias, estamos en el mejor momento del socialismo valenciano de los últimos 25 años», y a su juicio este proceso «no ha sido un espacio de enfrentamiento estéril, como dicen algunos». Al contrario, «hemos demostrado que las diferencias no nos debilitan, y hoy tenemos un PSPV a la vanguardia del PSOE».

Eva Ortiz, invitada a la cónclave socialista - JUAN CARLOS SOLER

Puig ha aludido a Ernest Lluch, que siendo ministro de Sanidad dijo que la «la salud tiene un coste, pero no tiene precio», una máxima que ahora -a su juicio- ya se cumple en la Comunidad Valenciana.

Y ha anunciado que la primera decisión en la primera reunión de la Ejecutiva del PSPV será adherirse a la próxima manifestación que los sindicatos y los empresarios van a convocar entre septiembre y octubre para reclamar una mejor financiación autonómica.

Finalmente, ha cerrado su discurso de clausura con una mención a su «amiga» y «compañera» Carme Chacón, de quien ha recordado una frase que hace suya, proponía que «empecemos de nuevo, pero no empecemos de cero», pronunciada cuando optaba a la secretaría general del PSOE, que luego ocuparía Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por eso, ha arengado a los congresistas a movilizar a la sociedad para que el gobierno del PSPV al frente del Consell «no sea un paréntesis entre dos nadas», parafraseando a uno de los «mejores literatos en lengua castellana», Mario Benedetti. El congreso ha concluido a los sones de la Internacional.