Una publicación sobre el fallo anastomótico, la complicación más importante y grave en la cirugía de cáncer de colon, que ha sido coordinada por el grupo de investigación en Cirugía Digestiva del hospital La Fe, ha sido galardonada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El cirujano Matteo Frasson, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital La Fe de Valencia es el autor principal del trabajo "Risk factors for anastomotic leak after colon resection for cancer", publicado en Annals of Surgery, ha informado la Generalitat.

Este trabajo ha sido galardonado como una de las dos mejores publicaciones quirúrgicas de 2015 por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), ex aequo con otro trabajo.

El Premio Nacional de Cirugía ha sido entregado durante el último congreso de la AEC tras la deliberación de su Comité Científico, que ha valorado la calidad de los trabajos presentados y ha destacado éste como uno de los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante el año 2015 por un grupo de investigación español.

Se trata de un estudio multicéntrico que ha involucrado a más de 50 hospitales españoles durante un año con la inclusión de 3.200 pacientes.

Los investigadores han podido determinar los factores de riesgo de fallo anastomótico, la complicación más importante y grave en la cirugía de cáncer de colon.

Conocer este riesgo quirúrgico permite determinar de forma individualizada el mejor tratamiento quirúrgico para cada paciente con cáncer de colon, uno de los tumores más frecuentes en España y en el mundo.

El trabajo también lo firman Blas Flor Llorente, José Luis Ramos Rodríguez, Pablo Granero Castro, David Hervás Marín, Miguel Ángel Álvarez Rico, María Jesús García Brao, Juan Manuel Sánchez González, Eduardo García Granero y el Grupo de Estudio ANACO.