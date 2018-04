Política El PSOE fía todas sus opciones de retener la Alcaldía de Alicante a la exconcejal de Guanyar Nerea Belmonte se muestra dispuesta a no oponerse a la candidatura socialista si presenta proyectos de interés por la ciudad

El equipo de negociación del partido socialista ha confiado en que la concejal no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, "actúe en consecuencia" a su ideología "de izquierdas" y dé su apoyo a la candidatura de la alcaldesa en funciones de Alicante, Eva Montesinos, en el pleno de investidura que debe celebrarse como máximo el día 21 tras la renuncia del hasta el lnues alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri.

Por su parte, Belmonte se ha mostrado dispuesta a no oponerse a esta candidatura socialista, si presenta proyectos en beneficio de la ciudad, aunque no ha trascendido si ambas partes han alcanzado un acuerdo de gobierno. A priori, el ya exalcalde había anunciado antes de iniciarse estas negociaciones que su partido no iba a sustentar su continuidad al frente del Consistorio municipal en un concejal no adscrito. Pero también mostró cierta afinidad con Nerea Belmonte cuando desde su grupo de Guanyar Alacant arreciaban las críticas para forzar su salida de la Corporación municipal dejando su acta de concejal, lo que no consiguieron.

Así, este martes el equipo de Montesinos ha retomado las negociaciones con el grupo de Ciudadanos, que ha anunciado que no respaldará su candidatura, y con los no adscritos Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) y la propia Belmonte para buscar el voto que le falta para investir alcaldesa a la número dos de Echávarri.

Al término del encuentro con Belmonte, pasadas las 21.30 horas de este martes, el equipo de Montesinos ha destacado "el carácter constructivo de la reunión", en la que se ha hablado "de proyectos y de programa".

Confianza en la «izquierda»

Sobre la postura de la no adscrita en el pleno de investidura, el PSPV ha afirmado: "Ella es una persona de izquierdas y esperamos que actúe en consecuencia".

"Vamos a seguir trabajando y recordando a los no adscritos y, por supuesto, también a Ciudadanos, que la abstención supone apoyar al PP", han explicitado, en referencia al hecho de que si no se logran los 15 votos que dan la mayoría en el pleno, la Alcaldía pasaría a manos del PP, partido más votado en las pasadas elecciones municipales de 2015.

"A día de hoy, seguimos trabajando por conseguir el voto número 15", han recalcado. Cabe recordar que la semana pasada los exsocios del PSPV en el Ayuntamiento -Compromís y Guanyar Alacant-, comprometieron sus votos a favor de Montesinos, que de esa manera suma 14 de los 15 necesarios para retener la vara de mando.

Asimismo, sobre la propuesta de Sepulcre, que ha propuesto encabezar él mismo como alcalde un equipo de gobierno de concentración hasta las elecciones de 2019 con representantes de todos los partidos, el equipo de Montesinos ha sostenido: "Sobre la primera reunión con Fernando Sepulcre no vamos a valorar su propuesta, simplemente, seguimos apelando a su responsabilidad".