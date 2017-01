Hace días el Molt Honorable President de las Cortes Valencianas, Enric Morera, tachó a los alicantinos de provincianos. En un tuit poco afortunado, Morera aludió a la polémica de la Diputación de Alicante con el asunto del tránsfuga y al embajador Trillo y su solicitud para volver al Consejo de Estado, mezclando churras con merinas con muy poca gracia, con el único ánimo de desacreditar e insultar a la provincia que no controla Compromís, Alicante.

El presidente de la Diputación, César Sánchez, manifestó no sentirse ofendido por el president de Les Corts. Yo como alicantino también comparto la opinión del alcalde de Calpe y añado más. Que Enric Morera me llame provinciano es un halago, máxime cuando él y yo coincidimos en un acto castrense en Capitanía hace unos meses, y el provinciano en ese caso, iba vestido correctamente para la ocasión y él que es tan cosmopolita como demuestran las lenguas que habla y su visión global de la política, parecía ser una cereza en medio de la nieve. Poco decoro en el vestir. En los pueblos aprendimos que eso está muy feo, mucho. Y feo es también que la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana inicie polémicas absurdas, ya superadas de centralismo regional, de provincias de primera o de segunda, demostrando la poca valía política del personaje y evidenciando una falta de responsabilidad que a los valencianos en general no nos pilla por sorpresa, pues de todos es conocida la biografía de este botarate.

Señor Morera, relájese, pasee por la provincia de Alicante, visite su costa, su magnífico interior -como habitúa a hacer algún primo suyo- y disfrute de la provincia de Alicante, de sus pueblos y villas, y de sus gentes, me ofrezco como cicerone. Se sorprenderá y experimentará maravillas, yo siempre lo hago. Brinda conmigo Molt Honorable por este 2017, el año de los provincianos aconsejándole más calle y menos Twitter.