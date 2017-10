Tributos Protestan con la boca tapada contra el alcalde socialista de Elda por no rebajar su IBI de récord Con 2.500 firmas reclaman una reducción significativa del impuesto, de los más altos de España, y el PSOE quiere bajarlo unas centésimas

J. L. FERNÁNDEZ

@ABC_alicante ALICANTE 26/10/2017 21:45h Actualizado: 26/10/2017 21:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Síndic de Greuges amonesta otra vez al presidente de la Federación Valenciana de Municipios

El alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro, se ha encontrado este jueves con una protesta de vecinos con la boca tapada con esparadrapo en protesta por negarse a rebajar significativamente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los más elevados de toda España. Con apoyo del resto de los grupos políticos, ha tumbado en el Pleno municipal una moción de una concejal no adscrita para reducir del 1,13 al 0,7 el tipo impositivo, rechazada con los únicos votos favorables de los tres concejales no adscritos.

El equipo de gobierno pretende aplicar una reducción de solo el 5% de ese parámero de cálculo -unas centésimas, en realidad, que lo dejaría en el 1,07- y no del recibo final de los contribuyentes, lo que no satisface a los vecinos.

Por comparar, ese tipo impositivo está en el 0,58 en Madrid, 0,75 en Barcelona, 0,97 en Valencia y 0,77 en Alicante.

En señal de protesta, también por ser silenciado el debate, al no haber réplica a la concejal que ha presentado la moción, varios representantes de las plataformas «Elda por un IBI justo» y «Plataforma Ciudadana de Eldenses», que ha recogido 2.500 firmas de apoyo, han asistido a la sesión plenaria con esparadrapos en la boca, para «expresar la repulsa y manifestarse ante una cacicada».

Pacto Antitransfuguismo

Las concejalas no adscritas Mª Dolores de la Dueña Sánchez y Remedios Soler Sánchez, antes en el PP, habían recriminado al resto de grupos el acuerdo de la junta de portavoces del ayuntamiento de fecha 24 de octubre de 2017, que por unanimidad han suscrito «escudándose en el Pacto Antitransfugismo para presuntamente recortar derechos ciudadanos, cercenar la libertad de expresión, limitar la participación ciudadana y reducir la democracia».

Inicialmente, solo se iba a votar la propuesta, aunque finalmente se ha dejado intervenir una vez a la concejal. Aseguraban ambas ante la perspetiva del veto que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre casos de Denia y Albacete que preserva su «derecho fundamental» a intervenir en el Pleno para defender una moción y, en consecuencia, se reservaban el derecho a emprender las acciones legales, aunque finalmente sí tuvieron la opción de hablar y lograron el respaldo en la votación del otro no adscrito, antes enla formación politica Sí se Puede.

Público siguiendo el debate en este ayuntamiento alicantino -JESÚS CRUCES

«El alcalde Rubén Alfaro se comprometió en campaña electoral a promover el concejal 26, con tal de fomentar la participación ciudadana. Incapaz de cumplir sus promesas electorales, ahora ha traspasado todas las líneas rojas de la democracia real y participativa», han añadido.

Ambas concejalas sostienen que no se les puede considerar tránsfugas porque no han utilizado su acta en apoyo a ninguna otra formación política y, acerca de la recogida de firmas, recuerdan que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana) «ha vuelto a amonestar al Ayuntamiento de Elda por no dar contestación oficial a los firmantes».