La primera cumbre de diputaciones rebaja la tensión y niega una «pugna» con el Consell

La primera cumbre de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana ha transmitido un mensaje conciliador y ha rebajado la tensión con el Consell, al defender los presidentes provinciales su voluntad de cooperar con la Generalitat a pesar de los recursos contra los decretazos del presidente autonómico, Ximo Puig, sobre coordinación con las instituciones provinciales en turismo y deporte, y han afirmado que no hay "pugna" alguna con el Ejecutivo autonómico.

Así lo han ratificado los máximos responsables de la diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante -Javier Moliner, Jorge Rodríguez y César Sánchez, respectivamente- tras este primer encuentro celebrado este lunes en Castellón.

Este foro nace con el fin de compartir experiencias, recursos y soluciones "para poner en marcha políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos por encima de ideologías", ha dicho Moliner, y en él las tres diputaciones han reivindicado "cooperar y no competir" para ser instituciones "más útiles".

Sobre el recurso contra el decreto de coordinación de la Generalitat en materia de turismo, Sánchez ha dicho que "sigue vivo, aunque se haya denegado la suspensión cautelar", pero ha señalado que no hay "pugna" alguna con el Consell como demuestra "el historial de colaboraciones entre Turespaña, el Patronato Costa Blanca y la Agencia Valenciana de Turismo".

"No nos negamos a colaborar, apostamos por ello y por la coordinación", ha añadido el presidente alicantino. Rodríguez, por su parte, ha indicado que "lo normal es ser capaces de poner en marcha políticas comunes" y que existe "voluntad" de coordinarse entre ellos y la Generalitat.

Integración sanitaria

Los tres presidentes se han mostrado a favor también de la cooperación en Sanidad y preguntados por la posible integración en la red sanitaria pública valenciana del Hospital General de Valencia y del Provincial de Castellón, Jorge Rodríguez ha asegurado que sería "fantástico" pero ha añadido que hay un "problema de financiación que hay que clarificar".

"En el caso del Hospital General de Valencia, tenemos una financiación exprés por parte del Estado de 103 millones de euros que si no vienen a través de la Diputación no llegarían, pero si pudiéramos garantizar que esos 103 millones van directamente a la Generalitat, para nosotros sería lógico no asumir una competencia que nos es claramente impropia", ha explicado.

Moliner ha recordado que el Hospital Provincial castellonense tiene un presupuesto de 75 millones, de los que 25 son aportados por la Diputación, por lo que en el caso de desaparecer el Consorcio Hospitalario Provincial, "esa cifra quedaría en el limbo e iría en detrimento de la financiación del centro".

No obstante ha añadido que la mesa para hablar "está abierta", aunque la única "línea roja que tiene el proceso de negociación es que la excelencia no se vea repercutida. La calidad asistencial del Provincial está fuera de debate".

La primera Cumbre de Diputaciones de la Comunitat ha pivotado sobre juventud y desarrollo y, además de poner en común recursos y experiencias, ha buscado también combatir la desafección ciudadana, especialmente de los jóvenes, hacia las instituciones y reivindicar la "voluntad de diálogo" para alcanzar consensos.

"Hoy nos mostramos como tres administraciones abiertas a la juventud y preocupadas por ella, que se reivindican desde la utilidad y desde su capacidad para superar las diferencias", según Moliner.

Este primer encuentro interprovincial ha estado dirigido a coordinar y mejorar las políticas en materia de juventud en torno a áreas como la creación de oportunidades y la gestión del talento, el ocio o las inquietudes sociales.

Los tres presidentes se han emplazado a próximas cumbres en Alicante y Valencia para tratar otras áreas de interés común como son, respectivamente, la recaudación de impuestos o políticas de igualdad.