El presidente de Ford España aclara que no se ha tomado ninguna decisión sobre la plantilla

El presidente de Ford España, Jesús Alonso, ha asegurado este lunes que "no hay ninguna decisión" sobre el futuro de la plantilla de la planta de Almussafes (Valencia) y ha defendido que la jornada de paro de hoy en la planta de motores es una medida acordada con los sindicatos y que pasa "eventualmente".

Tras participar en la primera comisión mixta Ford-Generalitat junto al president, Ximo Puig, y los consellers de Hacienda, Economía y Obras Públicas, y a preguntas de los periodistas, Alonso ha asegurado que no podía dar detalles sobre un posible Expediente de Regulación Temporal (ERTE) en Almussafes porque "no hay nada".

A continuación se le ha preguntado que, si no se va a aplicar ningún ERTE, si está garantizado el empleo en la planta de Almussafes, y ha contestado que no puede "dar ningún detalle porque no hay ninguna decisión".

El nuevo presidente de Ford ha explicado que la reunión ha sido "muy productiva" y "nada reivindicativa" y ha añadido que han tratado proyecto industriales futuros, además de otras actividades conjuntas para la celebración en octubre del 40 aniversario de Ford en Almussafes.

Ximo Puig ha mostrado su deseo de que esta celebración sirva de "palanca de crecimiento y continuidad" de la aportación de Ford a la Comunitat Valenciana y ha deseado que la compañía sea "una tarjeta de presentación para las nuevas inversiones" que el Consell va a luchar para que se produzcan en la Comunitat Valenciana.