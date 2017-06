El presidente de la DiputaciÃ³n de Alicante pide Â«tranquilidadÂ» con la denuncia contra Ã©l por coacciones

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calpe, César Sánchez, ha mostrado su confianza en que "pronto" se solucione la apertura de diligencias por parte de un juzgado tras la denuncia que le ha interpuesto Fiscalía por coacciones y malversación, y ha señalado que "hay que ser cautos, tener tranquilidad y esperar a que se resuelva la cuestión".

El asunto surge a raíz de la denuncia previa de una trabajadora interina del Ayuntamiento, que acusó al alcalde de haberla obligado a trabajar para su campaña electoral en las elecciones de 2015.

A preguntas de los medios, César Sánchez ha reconocido que "estas cosas, a título personal", no le hacen "gracia" y "muy especialmente cuando uno trabaja de la manera más honrable posible". "Ahora bien, creo que hay que ser cautos, tener tranquilidad y esperar a que se resuelva la cuestión" y ha evitado hacer "ninguna valoración", al ser preguntado sobre si se sentía respaldado por el Partido Popular.

Tras la firma de la cesión del yacimiento romano del Tossal de Manises (Alicante) del Estado a la Diputación, Sánchez ha trasladado "tranquilidad" y ha asegurado que tiene conocimiento de la denuncia por los medios de comunicación.

"Lo que tengo es mucha tranquilidad y estoy convencido de que muy pronto se solucionará esta cuestión", ha manifestado. Preguntado sobre si negaba los hechos denunciados, ha alegado: "Todavía no he recibido ninguna notificación por parte del juzgado, de ningún tipo y comprenderá que hacer valoraciones sobre algo de lo que he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, no es de lo más adecuado".

Asimismo, preguntado por cómo era la relación con la denunciante, Sánchez ha rechazado hacer ninguna valoración al haber tenido conocimiento de los hechos "solo y exclusivamente" a través de los medios de comunicación. Y del mismo modo se ha expresado al ser interrogado sobre si la empleada estuvo trabajando para su campaña electoral a la Alcaldía de Calpe.