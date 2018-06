David Noguera: «Me preocupa que los discursos xenófobos se consoliden en Europa y eso cause más muerte y sufrimiento» El presidente de Médicos Sin Fronteras pide que la llegada del Aquarius suponga un punto de inflexión y cambie realidades y perspectivas

J. G. Stegmann

@jgstegmann Seguir VALENCIA Actualizado: 17/06/2018 11:03h

David Noguera lleva dos años al frente de Médicos Sin Fronteras y más de 20 dedicado a velar por la salud de los más indefensos en los lugares más recónditos del mundo.

El intenso trabajo ante la llegada del Aquarius, prevista para este domingo a las 9 de la mañana, se nota en su rostro. Noguera no oculta su cansancio ni tampoco su indignación ante el rechazo de las autoridades italianas ante la llegada de la embarcación.

¿Cómo están los recién llegados?

Hay que tener en cuenta que llevan mucho tiempo en el mar. Antes incluso de subir al Aquarius. Es imposible destriar la última etapa del viaje. Es gente con historias muy duras, lo que han pasado en Libia. O han sido víctimas de extorsión, violencia, que es de tipo sexual en el caso de las mujeres o todos han sido testigos de eso. El miedo que tenían era volver a Libia. Luego hay que tener en cuenta que se arrojaron al mar y que viajaron en pateras unos 20, 25 kilómetros.

¿Tiene algo de distinto este rescate que no hayan tenido otras?

La diferencia fundamental fue el bloqueo italiano y que no es una embarcación de transporte, es de rescate. Por eso vienen divididos en tres barcos hasta Valencia.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Me preocupa que Europa siga avanzando en una dirección que no nos lleva a ninguna parte, que los discursos xenófobos se consoliden y que eso cause más muerte y sufrimiento. Al final, esta gente tiene derecho a escapar de conflictos.

¿Espera un buen recibimiento?

Sí, serán muy bien recibidos y bien tratados, por tanta gente que ha mostrado su solidaridad. Espero que sea un punto de inflexión, que la atracción mediática sirva para cambiar percepciones y realidades y que la gente que huye de un conflicto sea tratada de acuerdo con sus derechos. Toda persona que vive en una situación de conflicto tiene derecho a solicitar una demanda de asilo. Es responsabilidad de los Estados garantizar los derechos de las personas.

¿Qué pasará con lo que no consigan esa solicitud?

Dependerá de las autoridades, entrarían en el proceso de cualquier inmigrante. Pero esperamos que haya sensibilidad con la gente que viene de Libia. Pero si algunos son devueltos será responsabilidad del Gobierno español y ahí poco podemos hacer.

Se ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por considerar que tomó una buena decisión pero que fue unilateral, sin tener en cuenta el contexto europeo. ¿Qué opina?

La decisión unilateral que no se puede tomar es dejar que esta gente se muera en el mar. Esperamos que sea más que un gesto simbólico. Lo agradecemos al Gobierno español, a la Comunidad Valenciana y a otras autonomías y a la gente. Pero espero que el Gobierno lidere la respuesta política ante un problema complejo y que no puede dejar que la gente muera en el mar.

¿Qué cree de los que auguran un «efecto llamada»?

Es un mito, habría que hablar de «efecto salida». A día de hoy tenemos 65 millones de refugiados y desplazados, mucho más que en la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado de 250 conflictos a más de 400 en diez años. Los conflictos no hay forma de acabarlos: Siria va por su séptimo año, Congo lleva 20 años de guerra, República Centroafricana, Yemen...Es un «efecto salida» imparable porque la gente haría lo que tú o yo. Si tu familia peligra, te vas. Hace falta un ejercicio de empatía y luego será muy difícil acusarlos de criminales o de inmigrantes ilegales. Es solo gente que huye y que reclama derechos que se les tienen que reconocer.

Solo pedimos que se cumpla la legalidad. Que si alguien se ahoga se le rescate y que si hay un caso de refugiado se le tramite adecuadamente. Nos dicen que queremos la abolición de las fronteras y no hemos dicho eso nunca. Médicos Sin Fronteras solo habla de salud universal en los sitios más difíciles del mundo.

¿Le preocupa que después de todo el recibimiento y atención se quede alguno tirado en la calle?

Claro que me preocupa. Pero el Gobierno va a ocuparse y va a tratarlos de la forma más digna posible.

¿Por qué cree que Francia ha decidido ahora acoger inmigrantes?

Es desconcertante. Son políticas contradictorias, parece un ping pong. Y este gente no son pelotitas blancas. Merecen respeto. Quiero seguir pensando que Europa sigue siendo un referente de derechos humanos en el mundo. Pero también hay una amenaza real de criminalización de los refugiados, de la solidaridad, de las ONGs, y tenemos que estar atentos. Son discursos políticos que no son gratuitos, hay una agenda detrás de eso.