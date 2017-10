Sociedad Los Premios Jaime I reconocen la excelencia científica en España La Reina agradece la labor investigadora para hacer al país «más fuerte y más justo»

Su Majestad la Reina presidió este lunes la ceremonia de entrega de los Premios Jaime I, referentes en España en el reconocimiento de la excelencia científica con una dotación de 100.000 en cada una de las categorías.

Los galardonados es esta edición han sido Fernando Martín en Investigación Básica; Carmen Herrero en Economía; Josep Dalmau en Medicina Clínica; Anna María Travaset en Protección del Medio Ambiente; Susana Marcos en Nuevas Tecnologías; y Alicia Asín en el partado de Emprendedores.

Los premios se crearon en 1989 gracias al impulso del profesor Santiago Grisolía para favorecer el acercamiento en estudios e investigación de las entidades científicas y las empresas en España. Este año, por primera vez cuatro de los seis galardonados son mujeres.

Carmen Herrero habló en nombre de los premiados para advertir de que un país que no investiga, no innova, no crea producto y no es capaz de ponerlo en el mercado tiene «las puertas cerradas» al porvenir.

De acuerdo con la portavoz de los galarnados, a diferencia de otros países, la inversión privada en España sigue contribuyendo de forma muy escasa a la generación del conocimiento, lo que calificó de «malas noticias» porque la investigación y la innovación constituyen la raíz de nuestro futuro.

Doña Letizia transmitió a los asistentes un saludo del Rey –quien tuvo que cancelar su presencia en el acto por la crisis catalana– y agradeció que los premiados vayan a reinvertir la dotación económica en la ciencia.

La Reina sostuvo que «el conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura y la innovación es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como un país en una España mejor y más justa».

Los galardones distinguen desde la creación de la attoquímica, una nueva disciplina científica que consiste en manipular el movimiento electrónico en átomos y moléculas en su escala natural de tiempo hasta los avances en el diagnóstico de enfermedades del cerebro. La aportación a la biología reproductiva de especies amenazadas; la mejora del diagnóstico de las patologías oculares; y el desarrollo de sensores para ciudades inteligentes, completan los logros de la ciencia española reconocidos en 2017.