Cultura El Premio Azorín 2018 de la Diputación de Alicante llega a las librerías tras su presentación en Madrid La autora, Nuria Gago, resalta la capacidad de adaptación de personas mayores como un personaje central de su novela ganadora

ABC

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 10/04/2018 08:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La actriz Nuria Gago gana el Premio Azorín 2018

«Quiéreme siempre», de la actriz y escritora Nuria Gago, está disponible desde este martes en las librerías de todo el país. A través de algo más de 400 páginas, el flamante ‘Premio Azorín de Novela 2018’ -galardón que convocan anualmente la Diputación de Alicante y Editorial Planeta-, cuenta una historia intimista que habla de la soledad de las personas mayores y de cómo la música, el humor y el amor consiguen unir y salvar a las personas, tal como han destacado fuentes de la institución provincial.

El vicepresidente de la Diputación de Alicante y diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, quien ha presidido el acto celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid ante medio centenar de medios de comunicación nacionales, ha destacado que “para la Diputación este premio es una ocasión magnifica para abrir una ventana a la cultura y a la literatura”. Asencio ha recordado que “la institución instauró hace mucho tiempo el Premio Azorín con otra configuración. En el transcurso de los años se estableció como premio de novela y gracias al acuerdo en 1994 con Planeta se lanzó el primer galardón junto a la editorial. Este año se celebran los 25 años, las bodas de plata de esta unión tan fantástica para todos”.

Además, el representante institucional ha insistido en que “este premio se ha convertido con Planeta en un acto cultural y musical importante y en una cita obligada con la presencia de más de 1.200 personas cada año”. Finalmente, ha augurado un gran éxito de lectores para esta novela por “lo bien escrita que está y lo fantástico de la historia”.

Tribuna con el diputado, la autora,, Dolera y la directora de la Editorial Planeta, Belén López -ABC

También ha asistido al evento la directora de Editorial Planeta, Belén López, encargada de desvelar las claves por las que esta obra se alzó con el galardón, entre ellas “la frescura del diálogo o lo novedoso del tratamiento de la relación entre dos mujeres de edad dispar”. Así mismo, también ha quedado patente, según los miembros del jurado que, “siendo una obra introspectiva, tiene un fondo muy esperanzador y deja al lector un buen sabor de boca”.

La actriz, directora y escritora Leticia Dolera ha sido la encargada de conversar con su compañera, con la que mantiene una estrecha amistad, sobre este trabajo del que ha resaltado que “es un canto a la vulnerabilidad para reconocerla y reivindicarla, algo importante y que nos hace más humanos, fuertes y libres”.

“Con su primera novela me identifiqué con todos sus personajes –ha concretado Dolera-, quien ha añadido que “me fascinó el libro y la complejidad emocional que le da a sus personajes, con sus recovecos, luces y sombras. Fue una novela que se me quedó dentro y con ‘Quiéreme siempre’ me ha pasado lo mismo, he sentido tantas cosas, he viajado por tantos lugares y me ha enseñado tanto…”.

Por su parte, la autora ha recordado en su intervención la figura de sus abuelos y la importancia que han tenido en su vida. Ha reivindicado la necesidad de otorgarles el lugar que se merecen en el mundo actual, porque “el sentido del humor de la gente mayor y su capacidad para adaptarse a los cambios, tratar de entenderlo todo y amoldarse con menos resistencia y más resiliencia es admirable”.

Esta obra, la segunda de la autora, supone la consolidación de Nuria Gago como escritora, “una voz a tener en cuenta en el panorama de la narrativa”.

El Premio Azorín de Novela se falló el pasado mes de marzo en un acto cultural que se desarrolló en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

Nuria Gago Roca, nacida en Barcelona en 1980, debutó en la literatura en 2015 con la obra ‘Cuando volvamos a casa’. Gago es también actriz de cine y televisión, donde ha participado en numerosas series de gran éxito.

El jurado del Premio Azorín 2018 ha estado compuesto por el diputado de Cultura, César Augusto Asencio, quien actuó como presidente del mismo, los escritores Juan Eslava Galán, Almudena de Arteaga, Luis Belda Benavent y Nativel Preciado, así como por el doctor en Literatura Comparada, Juan Ramón Torregrosa, y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada. La directora del área de Cultura de la Diputación, María José Argudo, ejerció como secretaria, sin voto.