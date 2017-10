Política PP y Cs evitan firmar una declaración contra las agresiones del 9 d'Octubre en la que se critica la gestión política Ambas formaciones argumentan que se politiza «un tema muy serio» y que se señala a Delegación del Gobierno y a la Policía

Rosana B. Crespo

La declaración institucional en las Cortes Valencianas para condenar las agresiones del pasado 9 d'Octubre -que han acabado con varias detenciones- no ha concitado el respaldo unánime, como era de esperar, de todos los grupos. El PP y Ciudadanos han rechazado firmar el documento que habían pilotado Podemos y Compromís -y que contaba con el apoyo del PSPV-, por lo que no será presentado finalmente en la Cámara al no tener la rúbrica de todos los partidos y ahora se buscará cómo incluirlo en un pleno.

La causa principal del desacuerdo de PP y Ciudadanos con el texto es un párrafo en el que se señala: «Las Cortes quieren manifestar su preocupación por la ineficiente gestión por parte de los comandos políticos de los efectivos de las fuerzas de seguridad disponibles, a pesar de ser conocido el ánimo por generar conflictos de los grupos simpatizantes de partidos de la ultraderecha».

En opinión de la portavoz de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez, «se está politizando un tema muy serio». «Hay que condenar la violencia siempre, venga de donde venga, pero no podemos aceptar que se hable de 'gestión política ineficiente' cuando hay detenciones y una investigación en marcha», ha señalado. Por ello, ha avanzado que presentará un texto alternativo en el que «se condene la violencia» y que espera que cuente con «el apoyo de todos los grupos políticos».

Por su parte, el PP ha señalado en un comunicado que se ha opuesto al texto por «la falta de apoyo expresa en el texto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Además, ha remarcado que la declaración institucional «pretendía señalar de manera crítica la actuación de Delegación del Gobierno y de la Policía» y ha recordado que en su momento el PPCV «ya emitió un comunicado de condena de los hechos violento ocurridos el 9 d'octubre, que siempre los condenamos vengan de donde vengan».

En el documento, se relata que el pasado 9 d'Octubre estuvo marcado por «la violencia fascista» e indica que ya durante la Procesión Cívica hubo «insultos, amenaza e intentos de agresión», mientras que, por la tarde, cuando tenía lugar la manifestación se produjeron «agresiones y palizas». «Muchos ciudadanos fueron agredidos simplemente por sus ideas y su implicación política y vieron obstaculizado su derecho a una marcha pacífica», recalca el texto.

Además, lamenta que la Comunidad acaparara la atención mediática y política «quedando tocada la imagen de un día que debería de ser de celebración para todo el pueblo valenciano».

En este sentido, el documento hace hincapié en que «no se pueden tolerar los intentos de interrumpir el normal ejercicio de expresión de los valencianos que han querido sumarse libremente a las manifestaciones convocadas dentro del marco de reivindicación democrática en un entorno de respeto y convivencia».