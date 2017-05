El PP valenciano vuelve a rechazar los Presupuestos del Estado en el pleno de la DiputaciÃ³n

El pleno de la Diputación de Valencia ha expresado este martes por unanimidad y con el voto a favor del PP su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por contemplar para los valencianos "unas inversiones que no compensan ni se ajustan a su peso poblacional" y ha pedido, en este sentido, "el mismo trato que se da al resto del Estado español". Así, ha reclamado un "trato justo" para "no ser ciudadanos de segunda".

La corporación provincial ha adoptado este acuerdo en la sesión ordinaria de mayo, al salir adelante con los votos de todos los diputados, la proposición presentada por los portavoces de los cuatro partidos que integran el equipo de gobierno --PSOE, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida-- y de Ciudadanos respecto al acuerdo ciudadano sobre la marginación de los valencianos y valencianas en los PGE de 2017.

De este modo, se ha decidido "reafirmar el contenido de las resoluciones aprobadas en las Corts y mostrar el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para manifestar un claro incumplimiento de la voluntad expresada de forma unánime por los representantes del pueblo valenciano".

La propuesta la ha presentado la vicepresidenta de la Diputación, María Josep Amigó, que ha defendido que las inversiones del Estado para los valencianos se decidan atendiendo al "peso poblacional" y ha dicho que las partidas contempladas en las cuentas de 2017 "no compensan ni se ajustan" a él.

Amigó ha señalado que se cuenta con "209 millones menos que en 2016" y ha lamentado que haya "119 euros para cada valenciano frente a los 184 de media en el conjunto del Estado", así como que de este modo se esté "lejos de las cifras que reciben otros territorios, que cuentan con tres veces más".

"No se trata de pedir más, sí de tener un trato justo", ha manifestado la vicepresidenta, que ha rechazado que los valencianos reciban "un trato discriminatorio". "No se trata de pedir un trato especial sino de recibir lo que corresponde por el peso poblacional, un 11 por ciento y no un 6,9 por ciento", ha agregado.

A su vez, María Josep Amigó ha apuntado que València recibe menos que otras ciudades para el transporte metropolitano y de cercanías y para centros culturales como el Palau de les Arts o el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Frente a estas situaciones, la vicepresidenta ha pedido el respaldo del PP a la propuesta planteada en el pleno.

"Ustedes no pueden olvidar que son representantes de los valencianos y que es necesario reclamar un trato justo para ellos e igualitario", ha indicado a los diputados 'populares'. "Voten aquí a favor, sean valientes y digan a sus compañeros de Madrid, a los compañeros del PP valencianos, que exijan en el Congreso que el trato sea el mismo para todos, igual que el que se da al resto del Estado", ha aseverado.

En esta línea, la propuesta aprobada en el pleno solicita, "ante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, recordar el sentido de las resoluciones 22/IX del 6 de octubre de 2015 y 918/IX aprobadas por las Corts Valencianes" según las cuales se reclama la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana".

El acuerdo recoge que esto se haga "compensando la insuficiencia inversora de los últimos años y reclamando un Plan de Choque de Inversiones por parte del Ministerio de Fomento cifrado en, al menos, 1.200 millones anuales entre 2017 y 2020 en inversiones en el territorio valenciano.

Asimismo, plantea que se recuerde "la reforma del Estatuto de Autonomía a los diputados y diputadas y senadores y senadoras elegidos en las circunscripciones valencianas" para defender "no ser menos que el resto" de españoles y evitar estar "históricamente maltratados".

El acuerdo incluye también "instar al Consell de la Generalitat a impulsar las acciones necesarias para cohesionar a los valencianos y las valencianas alrededor del objetivo de conseguir unas inversiones justas".

Por su parte, el diputado del PP Francisco Izquierdo ha resaltado la "labor" que todos los integrantes de la Diputación, como "concejales o alcaldes" tienen de "pedir más" y trabajar "para contar con mejores servicios en nuestros municipios", y ha anunciado el respaldo de su grupo a la iniciativa presentada por Amigó.

"Estamos a favor de pedir más. Queremos el mismo trato que otras comunidades autónomas", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado partidario de "exigir igualdad de trato" para los valencianos. "En esa lucha hemos estado siempre. Para nosotros lo primero es la Comunitat Valenciana, la provincia de Valencia y nuestros municipios sean de cieno o de 800.000 habitantes", ha afirmado.

No obstante, Izquierdo ha considerado "realistas" los PGE para el próximo año y ha manifestado que por parte del Estado "se invierte en la Comunitat Valenciana". Así, ha estimado que "no hay que demonizarlo todo" y ha valorado inversiones de la administración central en materia de Fomento, carreteras, ferrocarriles y el Corredor Mediterráneo.

El diputado del PP ha acusado a los representantes de Compromís en el Congreso de "no negociar" los Presupuestos Generales del Estado. "Se han plantado en el no. No han negociado como han hecho vascos o canarios. No han hecho valer su peso", ha expuesto.

Por otro lado, en el pleno se ha rechazado con los votos del equipo de gobierno una moción del PP que pedía que el Consell "ejecute en el presente ejercicio y en los siguientes la totalidad de los compromisos presupuestarios contemplados en la Ley de Presupuestos aprobada en las Corts".

Igualmente, solicitaba que destine "el cien por cien de los nuevos ingresos derivados del actual y futuro modelo de financiación a igualdad, dependencia, empleo, residencias, emprendimiento, sectores productivos, infraestructuras, sanidad y educación" y que "no incremente el número de altos cargos y asesores".

En nombre del equipo de gobierno, Xavier Rius ha expresado el rechazo a esta iniciativa del PP y ha dicho que su propuesta de acuerdo estaba "basada en datos erróneos o verdades a medias", además de indicar que el nuevo Consell ya hace lo que se pide.