El PP tira de hemeroteca y recuerda a Mónica Oltra su camiseta de «Se busca» con la imagen de Camps Los populares condenan el acoso a la vicepresidenta valenciana pero reclaman la misma actitud ante casos como el de García Albiol

7 de mayo de 2009. La entonces diputada de la oposición Mónica Oltra resulta expulsada de las Cortes Valencianas por lucir una camiseta de Francisco Camps con el lema de «Se busca» escrito e inglés. Ocho años después, el PP ha tirado de hemeroteca para recordar la actitud de la actual vicepresidenta de la Generalitat cuando se sentaba en la bancada de a oposición.

Al respecto, la secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha afirmado este viernes que desde su partido “condenamos absolutamente el escrache a la vicepresidenta Mónica Oltra, pero echamos en falta esa misma rotundidad por parte de todos los partidos cuando se producen otros ataques no solo a políticos, sino con los familiares de guardias civiles y policía en Cataluña.”

Eva Ortiz se ha pronunciado así, a preguntas de los medios, antes de la apertura de la ‘Fábrica de ideas’ que el PPCV desarrollaen Vila-real. La secretaria general del PPCV ha señalado que “hay que condenar todo tipo de violencia venga de donde venga, de la extrema derecha, de la extrema izquierda o de un solo individuo y ayudar a que no se produzca. El escrache en casa de Oltra es condenable y desagradable y lo hemos denunciado desde el minuto uno, pero también condeno con la misma rotundidad el que se produjo anoche contra Xavier García Albiol –presidente PP de Cataluña-, que tuvo que salir escoltado por los Mossos y que no he visto que otros partidos políticos lo condenen”.

“Y también condeno los que se han hecho anteriormente contra dirigentes del PP, y cuando ha habido personas que han llevado al hemiciclo de Les Corts camisetas con la cara de una persona y el lema Se busca [en referencia a Mónica Oltra]. Ese tipo de acciones y forma de actuar hay que apartarlas del día a día de los políticos y representantes de los ciudadanos”, ha señalado la secretaria general del PPCV.

“Pero sobre todo –ha continuado- echo en falta las condenas a los escraches sufridos por los hijos y familiares de los guardias civiles y policías estos días en Cataluña. No me parece de recibo que dirigentes de partidos en la Comunitat Valenciana no hayan salido en tromba a denunciarlos”, ha añadido.

Eva Ortiz ha criticado que, “en cambio, tenemos a altos cargos del Consell como Enric Nomdedéu –secretario autonómico de Empleo-, del que esperamos su cese, que ha incitado a la secesión y ha lanzado ataques contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. “Ayer ya pedí a Puig el cese de Nomdedéu, que nos avergüenza con sus manifestaciones y que ridiculiza la enfermedad de un expresidente, que ataca a las fuerzas de seguridad del Estado y no se atrevió a contestarme. El PPCV siempre va a condenar la violencia, pero espero que esa condena será para todos”, ha concluido.