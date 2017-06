El PP reprocha a MÃ³nica Oltra que prometa ayudas a las familias numerosas Â«que nunca lleganÂ»

"Mónica Oltra solo promete a las familias numerosas ayudas que luego nunca llegan y que agravan su situación límite". La portavoz de Igualdad del Grupo Popular en las Cortes, Blanca Garrigues, ha denunciado hoy que la vicepresidenta del consell sigue dando largas a este colectivo, después de que se reuniera -precisamente esta semana- con con representantes de la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana en vísperas de su congreso autonómico y les volviera a realizar nuevas promesas.

"No puede ser que todavía no se haya realizado la contratación de más personal, tal y como prometió hace tiempo la vicepresidenta, para la tramitación de los carnés de familias numerosas y que siga dando largas. Ahora da un nuevo plazo de quince días para frenar las esperas. Oltra es especialista en hacer anuncios que luego no se sabe cuándo van a hacerse realidad", ha afirmado Garrigues.

La diputada popular ha lamentado que "para lo que sí tiene interés Oltra sí que pone soluciones rápido. Para contar con doce asesores directos no tiene problemas pero sin embargo para incorporar media docena de funcionarios que refuercen el servicio de atención a las familias numerosas parece que no es posible encontrar una solución y todo son largas".

"La lista de espera para la tramitación de estos carnés se ha incrementado hasta los nueve meses. Ha hecho oídos sordos a las continuas quejas de este colectivo", ha explicado.

Blanca Garrigues ha criticado la "escasa sensibilidad" de Oltra hacia las familias numerosas. "Es vergonzoso que haya quien se vea privado de unos beneficios que les corresponden solo porque no hay personal para tramitar los carnés. No vale solo con hacer anuncios de cosas que luego no se cumplen como hace Oltra sino que también hay que trabajar y gestionar".

La diputada popular ha concluido que "Oltra siempre tiene alguna excusa para evadir su responsabilidad como máxima responsable de las políticas de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consell. La realidad, como así lo demuestran los hechos, es que para este Consell las familias numerosas no tienen ningún interés y son las grandes olvidadas en sus políticas sociales".